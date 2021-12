Senado entra com recurso contra afastamento de Renan

O Senado Federal entrou na manhã desta terça, 6, com um recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a decisão do ministro Marco Aurélio, que na segunda afastou o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) do cargo de presidente do Senado.

O recurso depende de uma análise do próprio Marco Aurélio, que é o relator da ação que resultou no afastamento de Renan. Caso o ministro não reveja sua decisão, o pedido da defesa pode ser levado ao plenário pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.

Em café da manhã com jornalistas, Cármen Lúcia disse que dará prioridade à análise de um recurso contra o afastamento de Renan caso ele chegue a seu gabinete para ser pautado no plenário.

