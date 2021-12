Senado elege hoje comissão que vai analisar processo de impeachment

O plenário do Senado elege nesta segunda-feira, 25, às 16h, a comissão especial que vai analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O colegiado será composto por 21 membros e outros 21 suplentes, indicados pelos líderes partidários. Há consenso quanto a indicação dos nomes e a votação deve ser tranquila. Maiores divergências, entretanto, são esperadas na eleição de presidente e relator da comissão, prevista para terça-feira, 26.

Os líderes partidários tiveram até a última sexta-feira, 22, para fazer as indicações dos nomes e a composição final foi bem negativa para o governo. Dos 21 indicados, apenas cinco são contra o impeachment da presidente, enquanto um senador se diz indeciso. Todos os demais 15 membros são a favor do afastamento. Nesta tarde, o plenário do Senado deve aprovar em votação as indicações dos líderes.

A comissão foi montada respeitando a proporção do tamanho dos blocos partidários. Desta forma, os blocos com mais senadores em exercício tiveram direito a mais vagas. O PMDB, que sozinho compõe o bloco da maioria, recebeu cinco vagas. A oposição segue empatada com o bloco de apoio ao governo, cada um com quatro vagas. Os outros três blocos detêm o restante dos postos na comissão.

A instalação da comissão acontece apenas após a eleição do presidente e relator do processo, funções que devem ser oficializadas apenas amanhã. O PMDB, como maior partido, indicou o senador Raimundo Lira (PMDB-PB) para a presidência, enquanto o bloco da oposição, segundo maior do Senado, indicou o nome de Antonio Anastasia (PSDB-MG) para a relatoria. Os nomes precisam ser aprovados por votação na primeira reunião dos 21 membros da comissão, que está prevista para amanhã e será coordenada pelo membro mais velho do colegiado.

Os governistas, entretanto, já se manifestaram contrariamente à indicação de Anastasia e ameaçaram, inclusive, judicializar o processo. Para o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), o relator deve estar aberto às argumentações de ambos os lados e não pode ter um opinião formada.

Confira a composição da comissão que será eleita nesta tarde:

Bloco da Maioria (PMDB):

Rose de Freitas (PMDB-ES)

Simone Tebet (PMDB-MS)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

Dário Berger (PMDB-SC)

Raimundo Lira (PMDB-PB)

Oposição (PSDB-DEM-PV):

Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Aloysio Nunes (PSDB-SP)

Cassio Cunha Lima (PSDB-PB)

Ronaldo Caiado (DEM-GO)

Apoio ao Governo (PT-PDT):

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Gleisi Hoffmann (PT-R)

José Pimentel (PT-CE)

Telmário Mota (PDT-RR)

Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PCdoB e Rede):

Romário (PSB-RJ)

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB e PTC)

Wellington Fagundes (PR-MT)

Zeze Perrella (PTB-MG)

Democracia Progressista (PP-PSD):

Ana Amélia (PP-RS)

José Medeiros (PSD-MT)

Gladson Cameli (PP-AC)

