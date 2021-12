Senado e STF negam adiamento e PEC dos gastos é votada

Os senadores rejeitaram requerimentos para tirar da pauta a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que limita o teto dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Quarenta e seis parlamentares votaram contra o adiamento e 13 foram favoráveis. Com isso, o tema continua em debate no plenário do Senado.

>> Votação da PEC do Teto será tranquila, afirma Renan

Ainda nesta terça-feira, 13, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou um novo pedido feito por senadores da oposição para tentar evitar a votação.

As senadoras Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Vanessa Grazziotin (PC do B-AM) alegaram que a tramitação da proposta foi feita com "pressa", dificultando um debate mais aprofundado.

