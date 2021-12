Senado deve votar PEC que adia eleições nesta terça-feira

Devido à pandemia do coronavírus, o Senado deve votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia as eleições municipais nesta terça-feira, 23. O pleito, que ocorre em outubro, pode ser prorrogado para novembro.

A PEC tem como relator o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que defende que o primeiro turno seja adiado de 4 de outubro para 15 de novembro. Já o segundo, que ocorre em 25 de outubro pelo calendário eleitoral, seria prorrogado para 29 de novembro. A votação do texto no Senado será em dois turnos por ser uma emenda constitucional. Se for aprovado, irá para votação na Camara do Deputados.

Nesta segunda-feira, 22, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luis Roberto Barroso, se reuniu em sessão plenária virtual do Senado, junto com médicos, cientistas e especialistas eleitorais para discutir com os parlamentares sobre a PEC.

O presidente do TSE defende que ocorra o adiamento, porém, não concorda com a prorrogação dos mandatos dos atuais gestores municipais. No Congresso, os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), respectivamente, também apoiam a medida pontual.

