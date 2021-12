Senado deve afastar Dilma nesta 4ª e ungir o vice Temer

Quis o destino - sem considerar as manobras para torná-lo realidade - que os derrotados pela presidente Dilma Rousseff (PT) na eleição de 2014 (DEM e PSDB), junto a aliados dela que pularam do barco petista, (em especial PMDB e PP), assumam o comando da País a partir de quinta-feira, 12. É o que se prevê depois da votação pelo plenário do Senado, nesta quarta, 11, do relatório que recomenda a admissibilidade do impeachment.

A sessão começa às 9 horas e, se uma reviravolta à la Waldir Maranhão não ocorrer até o fim da votação previsto para ocorrer entre 22hs e meia noite, o prognóstico é que ao menos 52 parlamentares votem "sim" ao impedimento, bem mais que o mínimo de 41 necessários a acatar o relatório e determinar o afastamento de Dilma por seis meses.

Vai se encerrar uma era de 13 anos do PT, marcada por avanços sociais e denúncias de corrupção envolvendo integrantes do governo petista, siglas aliadas e também adversárias. Michel Temer, o vice discreto, com larga experiência política e jurídica, formado no MDB de Ulysses Guimarães que transitou sem maiores conflitos nas últimas décadas e apoiando todos os presidentes após Fernando Collor, assumirá a presidência em meio à maior crise econômico-política das últimas décadas.

Chamado de "golpista" e "traidor" pelos petistas nos últimos meses, após ter ocupado o posto de vice-presidente de Dilma nos seus dois mandatos, vai receber a cadeira presidencial de mão beijada, graças aos erros políticos e de gestão do PT e o agravamento da crise econômica, fatores que alimentaram o impeachment. A ascensão de Temer representa uma guinada do comando do País em direção ao neoliberalismo.

Afastamento

Para chegar à presidência, Temer contou com o voto de 367 deputados que aprovaram a admissibilidade do impeachment na Câmara Federal e a dos prováveis 52 senadores que devem selar o afastamento preventivo de Dilma, enquanto durar o julgamento do mérito no Senado.

Parece óbvio que o instituto do impeachment no Brasil precisa ser reformulado. Sem considerar as razões usadas no julgamento político de um presidente pelo Congresso, afastar temporariamente um mandatário por seis meses, quebra um mandato de quatro anos. Se o presidente voltar ao posto, terá que recomeçar seu governo do zero, pois um desafeto político vai dirigir o país por seis meses. Enfim, será uma prova de resistência para o Brasil atravessar esse período de incertezas. Isso porque Temer entra em campo com ministério e programa novos, cujos resultados são imprevisíveis.

Protagonismo

O documento do PMDB "Uma ponte para o futuro", divulgado quando as engrenagens do impeachment já estavam em acionamento, mostra que o caminho de Temer e seu grupo pretende inverter o protagonismo do Estado como indutor do crescimento econômico engendrado pelo PT.

Esse protagonismo será agora da iniciativa privada. Mas, para isso, necessário se torna o retorno da confiança dos investidores. O desafio do novo governo, portanto, é buscar a estabilidade do barco em meio a um temporal. O paradoxo é que as medidas tomadas pelo ministro da Fazenda de Dilma, Nelson Barbosa, começaram a fazer efeito, pelo menos no item "inflação", que passou a cair, motivada, é verdade, em parte pela recessão que desacelera o aumento dos preços. Temer encontrará um cenário menos adverso na economia que o enfrentado por Dilma. Pode até se beneficiar da queda de juros.

"Uma Ponte para o futuro" propõe também desindexar a economia, como por exemplo, acabar com os aumentos do salário mínimo com base nos índices atuais, um mecanismo implantado pelo ex-presidente Lula para corrigir os vencimentos dos mais pobres com taxas acima da inflação.

Outra alteração prevista seria mudar a obrigatoriedade dos gastos mínimos com saúde e educação. Um dos trechos do documento diz: "No Brasil, a maior parte do orçamento chega ao Congresso para ser discutido e votado, com a maior parte dos recursos já previamente comprometidos ou contratados, seja por meio de vinculações constitucionais, seja por indexação obrigatória dos valores". Num outro ponto fica claro que a nova gestão apoia uma das grandes reivindicações da classe empresarial ao dizer que "na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos".

Outro vespeiro que Dilma não conseguiu enfrentar é a questão da Previdência. Todos os especialistas em administração pública defendem uma reforma para que o sistema não entre em colapso e o país quebre.

Apoio necessário

O fato é que parece consenso também que Temer terá pouca margem de tempo para começar reformas e promover mudanças. Precisará de amplo apoio no Congresso e contará com o chamado período de "lua de mel" que sempre é concedido aos novos governos, embora nesse caso terá que enfrentar a oposição ferrenha do PT.

Já o PSDB está mais uma vez dividido em relação a momentos cruciais da Nação. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador Aécio Neves resistiram em aprovar a participação da legenda no governo Temer. Eles são candidatos à presidência em 2018 e, melhor seria que Temer fracassasse pois apareceriam como salvadores da pátria em 2018. Mas tiveram que se dobrar ao senador José Serra e ao ex-presidente Fernando Henrique, que levaram o PSDB ao ministério de Temer.

