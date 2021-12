Senado desafia STF e vota se acata afastamento de Aécio nesta terça

Após o pedido de urgência que obteve 43 votos favoráveis, o Senado Federal votará nesta terça-feira, 3, o conjunto de sanções ao senador Aécio Neves (PSDB-MG). A decisão movimentou os bastidores nesta segunda, 2, após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter afastado do mandato e determinado o recolhimento domiciliar noturno do senador tucano no ultimo dia 26.

"É uma discussão constitucional, não é uma discussão sobre o senador A ou senador B", desconversou o presidente do Senado, Eunício Oliveira, quanto a uma possível articulação em benefício de Aécio, em entrevista ao A TARDE.

No entanto, o presidente do Senado admitiu que a última palavra será do STF. "Não tenho como adiar uma votação de um pedido de urgência feito em votação nominal", concluiu após o encontro com a ministra do Supremo, Cármen Lúcia.

No próximo dia 11, os ministros da Suprema Corte vão decidir sobre a necessidade de autorização legislativa para a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão de parlamentares, que para alguns especialistas equivale a prisão domiciliar.

Enquanto parlamentares da oposição se movimentam por restrições mais duras contra o tucano, a defesa de Aécio Neves ainda tentou adiar a votação no Senado, mas não conseguiu porque as regras da casa preveem a votação com prioridade sob pena de não conseguir discutir temas importante como a cláusula de barreira dos partidos políticos, no âmbito da reforma política.

