Senado corrige valor de obra em gabinete de Jucá

O Senado Federal divulgou uma nota em que alega que houve erro de informação na publicação do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 7, que apontava uma reforma no valor de R$ 283 mil do gabinete do senador Romero Jucá (PMDB-RR). De acordo com o texto, o valor se refere a 16 reformas diferentes, incluindo gabinetes de outros senadores, órgãos técnicos e banheiros.

"Informamos que houve falha na publicação do campo Descrição e Local no âmbito do contrato CT 20160141, firmado com a empresa JDC Engenharia. Onde se lê 'Reforma no Gabinete do Senador Romero Jucá', leia-se 'Execução de serviços complementares'", diz a nota. Em seguida, uma lista de todas as reformas.

Segundo o texto, a reforma no gabinete de Jucá teria custado R$ 15.820,58. A obra mais cara foi na Consultoria Legislativa (CONLEG), no valor de R$ 66.450,70. A Consultoria de Orçamento (CONORF) também realizou uma reforma no valor de R$ 48.926,19.

Confira a lista completa de reformas conforme divulgou o Senado:

1. Gabinete do Senador Valdir Raupp - R$ 325,69

2. Residências Oficiais - SQS 309 - R$ 27.680,30

3. Plenário das Comissões - Plenário 7 - R$ 3.795,19

4. Plenário das Comissões - Plenário 15 - R$ 5.390,20

5. Banheiros acessíveis - Senado Federal - R$ 6.497,74

6. Gabinete da Liderança PR - R$ 2.237,11

7. Gabinete do Senador Lasier Martins R$ 34.605,56

8. Gabinete do Senador Acir Gurgacz R$ 18.525,75

9. Gabinete da Senadora Regina Souza R$ 1.862,42

10. Fátima Bezerra - R$ 193,81

11. Armários para a SAJS - Secretaria Agência Jornal do Senado - R$ 2.988,66

12. Gabinete do Senador Romero Jucá - R$ 15.820,58

13. Gabinete do Senador Wellington Fagundes - R$ 2.003,13

14. CONLEG - R$ 66.450,70

15. TV SENADO - R$ 45.932,69

16. CONORF - R$ 48.926,19

TOTAL: R$ 283.235,72

