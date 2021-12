Senado consegue 27 assinaturas necessárias para prorrogar CPI da Covid

O requerimento para a prorrogação por mais 90 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid já conta com as 27 assinaturas necessárias para ser aprovada. Resta agora somente o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

O presidente da Comissão, Omar Aziz (PSD-AM), já havia dito que as assinaturas estavam "garantidas", mas na noite desta segunda-feira, 28, foram confirmados os senadores que aderiram ao requerimento.

Entre eles, o ex-apoiador do presidente, o senador Jorge Kajuru (Podemos-SP), que também protocolou hoje, junto ao vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o colega Fabiano Contarato (Rede-ES), uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da República (PGR) por suspeita de prevaricação.

Os senadores baianos Otto Alencar (PSD), titular da CPI, e Jaques Wagner (PT), oposição a Bolsonaro, assinaram o requerimento para a prorrogação da Comissão, que completou dois meses de trabalho. O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rego (MDB), defendeu mais cedo a extensão para poder "debruçar-se" sobre os "novos fatos tremendamente suspeitos", em referência ao caso da Covaxin.

Há uma expectativa que nas próximas semanas o caso do contrato do Ministério da Saúde para compra da vacina indiana contra a Covid seja o foco dos trabalhos da CPI. Nesta quinta-feira, 1°, o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, irá depor à Comissão no Senado.

A Precisa Medicamento tem como sócia a Global Gestão em Saúde, que já é suspeita de irregularidades e calote no Ministério da Saúde. Em 2017, quando o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), era ministro da Saúde, venceu um processo de licitação para a venda de medicamento de alto custo por R$ 19,9 milhões. Mesmo recebendo antecipado, os remédios nunca foram entregues. Ela seria a intermediadora do negócio com a Bharat Biotech

A CPI vota nessa semana outros requerimentos com relação com o caso da Covaxin. Já foram aprovadas a quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário e telemático do tenente-coronel Alex Lial Marinho, citado pelo servidor Luís Ricardo como um dos que fizeram pressão para que ele agilizasse a documentação para importação da Covaxin.

Veja a lista de assinatura dos senadores:

1. Randolfe Rodrigues

2. Jorge Kajuru

3. Izalci Lucas

4. Omar Aziz

5. Eliziane Gama

6. Fabiano Contarato

7. Weverton

8. Flávio Arns

9. Mara Gabrilli

10. Alessandro Vieira

11. Zenaide Maia

12. Tasso Jereissati

13. Plínio Valério

14. Otto Alencar

15. Chico Rodrigues

16. Oriovisto Guimarães

17. Leila Barros

18. Jaques Wagner

19. José Serra

20. Renan Calheiros

21. Paulo Paim

22. Humberto Costa

23. Paulo Rocha

24. Rogério Carvalho

25. Jean Paul

26. Veneziano

27. Simone Tebet

