Senado aprova projeto que indeniza profissionais de saúde

O Senado Federal aprovou com alterações, na noite desta terça-feira, 7, o projeto de lei que estabelece um pagamento de R$ 50 mil aos profissionais de saúde em caso de morte ou incapacidade permanentemente para o trabalho provocada pela contaminação por Covid-19 em serviço. Será preciso comprovar, via laudo médico, o nexo causal entre o ofício e a contaminação pelo novo coronavírus.

Comorbidades não afastam o direito ao recebimento da compensação financeira. A indenização será paga ao profissional mesmo que a Covid-19 não tenha sido a causa principal ou a única para a ocorrência da incapacidade permanente ou do óbito. Em caso de óbito, poderão receber os cônjuges, companheiros, filhos e herdeiros.

O Projeto de Lei 1826/20 é de autoria dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Fernanda Melchionna (Psol-RS), alterado por um substitutivo do deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO), e foi inspirado no movimento “Mais do que Palmas”, que exigia uma proteção aos profissionais da linha de frente do combate à Covid-19.

O texto também estabelece que, aos profissionais que possuam dependentes, em caso de morte ou incapacidade de profissional, será feito o pagamento de uma cota anual no valor de R$ 10 mil para cada agregado. Aos profissionais com filho que possua alguma deficiência, o valor para o dependente será de R$ 50 mil ao ano.

O recurso, que será pago pela União, não tem ligação com os benefícios previdenciários que o falecido ou incapaz tenha direito ou deixado, que continuarão a ser pagos independente da indenização proposta pelo PL 1826/20.

O texto, aprovado pela Câmara Federal e enviado ao Senado Federal em maio estabelecia que o pagamento seria realizado até o dependente completar 21 anos. Mas o artigo foi alterado pelo relator, o senador baiano Otto Alencar (PSD), que passou a permitir uma expansão do prazo, até 24 anos, para os dependentes que estiverem cursando o nível superior.

Outra alteração promovida pelo relator trata do rol das categorias que terão direito ao benefício. Fisioterapeutas, assistentes sociais, coveiros e funcionários dos Institutos Médicos Legais (IMLs) e profissionais que realizam testagem para Covid-19 nas ruas foram incluídos e terão direito ao benefício caso sofram consequências graves pela Covid-19. A Câmara Federal já havia incluído médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da lavanderia, segurança, profissionais das ambulância etc.

O senador do PSD incluiu ao texto o pagamento, pela União, dos custos funerários do profissional da saúde morto em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Esse valor, segundo Alencar, será um reembolso aos familiares pelo custo de enterrar seu ente querido morto após contaminação pelo novo coronavírus em decorrência do trabalho.

Impacto financeiro

Otto Alencar fez um levantamento do impacto financeiro anual com as alterações promovidas ao projeto de lei, junto à assessoria financeira do Senado Federal, e chegou à cifra de R$ 2 Bilhões e R$ 400 mil ao ano. Classificado por ele como um “custo social”.

“Não acredito que esse valor vai compensar a dor da perda da presença do pai, mãe, marido, esposa. Há um custo sentimental, emocional dos profissionais que hoje vivem um momento de tensão e de emoção grande. Um desgaste físico, mental e psicológico incalculável”, diz o senador que também é médico.

Otto lembra que até ontem,6, o Ministério da Saúde (MS) havia confirmado 170 óbitos de vários profissionais da linha de frente da Saúde, entre enfermeiro, médicos, profissionais de ambulância, etc. Ele revela um dado alarmante obtido junto ao MS: Dos profissionais de saúde brasileiros que foram testados, 19% deram positivo para Covid-19.

“Na falta do pai ou da mãe, que perde a vida e muitas vezes é o provedor da família, quem leva o alimento, arca com a escola, os livros... O estado tem que arcar com esse custo; Não tem como não arcar! É uma guerra contra um inimigo invisível, é como se essas pessoas saíssem todo dia para defender a pátria, como se estivessem indo para uma guerra; Defender a vida é defender a pátria”, ressaltou Alencar.

Apoio ao projeto

A senadora Eliziane Gama, líder do Cidadania no Senado, destacou em seu pronunciamento que segundo o Ministério da Saúde (MS), 25% dos infectados pela Covid-19 da área de saúde são enfermeiros, 11% são médicos. Ela avalia que “o projeto de lei não resolve o problema, mas mitiga os impactos”.

O senador Randolfe Rodrigues, líder da Rede Sustentabilidade na Casa, fez um pronunciamento em que destacou que 30% dos profissionais da área de saúde que faleceram no mundo eram brasileiros: “Isso mostra quanto a pandemia tem atingido os profissionais da saúde; Técnicos, médicos, enfermeiros… No Amapá, que é o meu estado, 22 enfermeiros e 5 médicos foram vitimados. Isso é um tributo a todos eles”.

O senador Angelo Coronel (PSD) definiu o projeto de lei como um “reconhecimento e uma questão de humanidade”. Ele torce para que à Câmara dos Deputados não vete os artigos incluídos pelo Senado Federal e promete uma derrubada dos vetos que a Câmara impor ao texto aprovado pelo senado.

