Senado aprova impeachment de Dilma com 55 "sim" e 22 "não"

Após 20 horas de sessão, os senadores aprovaram, na manhã desta quinta-feira, 12, o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) com 55 votos favoráveis e 22 contrários. Com isso, Dilma será afastada por 180 dias até a conclusão do julgamento no Senado.

O presidente do Senado, Renan Calheiros, informou que a petista será notificada da decisão ainda nesta manhã de quinta-feira, 12. Assim como o vice-presidente Michel Temer (PMDB), que assume a Presidência da República.

Se for considerada culpada, Dilma sai definitivamente do cargo e perde os direitos políticos por oito anos (não podendo se candidatar). Desta forma, Temer será presidente até o fim de 2018.

Se Dilma for inocentada, volta à Presidência. O julgamento será comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, e vai acontecer no Senado.

Durante o afastamento, Renan manteve o salário e benefícios - como transporte aéreo e equipe de assessores - de Dilma durante o afastamento.

Votos

A oposição precisava de 41 votos (maiora simples) para aprovar o impeachment. A derrota do governo já era tida como certa, até mesmo pela base aliada. Mas o resultado - 55 votos contrários - foi considerado mais uma derrota, já que superou os 54 votos que serão necessários na próxima sessão para considerar a presidente culpada e afastá-la definitiva do cargo.

Como já tinha anunciado, o presidente do Senado Renan Calheiros não votou, alegando isenção.

adblock ativo