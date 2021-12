Senado abre sessão da comissão do impeachment que ouvirá acusação contra Dilma

A terceira sessão da Comissão Especial do Impeachment teve início na tarde desta quinta-feira, 28, no Senado Federal. Essa reunião é dedicada a ouvir os autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, os juristas Janaína Paschoal e Miguel Reale Júnior, que terão, juntos, duas horas para apresentar as acusações contra a presidente. Outro subscritor do pedido, Hélio Bicudo, não pôde vir e está representado pela filha, Maria Lúcia Bicudo.

Base do pedido de afastamento de Dilma, as pedaladas fiscais devem ser o centro do debate. Paira sobre a sessão a polêmica de o relator, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), ter cometido a mesma prática fiscal na época em que era governador de Minas Gerais, entre 2010 e 2014.

Após a fala dos acusadores, os senadores terão, cada um, cinco minutos para se manifestar.

