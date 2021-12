"Sempre te defendi e essa é a recompensa?", diz Luís Miranda a Bolsonaro

O deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) se defendeu do ataque do ministro da Cidadania, secretário-geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e confirmou novamente que avisou o presidente Jair Bolsonaro dos riscos da contratação da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, em ao menos quatro ocasiões.

Conhecido como um youtuber pró-Bolsonaro, Miranda diz que Bolsonaro "fala tanto em Deus" mas não intercede para evitar o ataque que ele vem sofrendo junto ao seu irmão, Luís Roberto Miranda, servidor do Ministério da Saúde.

Em depoimento ao Ministério Público Federal (MPF), Luís Roberto disse que sofreu uma pressão "atípica" para acelerar a contratação da Covaxin, selada em um acordo por um valor 1000% superior ao ofertado pela Bharat Biotech em agosto de 2020.

"[...] você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão, sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo, denunciando para o Senhor indícios de corrupção em um contrato do @minsaude! Sempre te defendi e essa é a recompensa?", indagou o deputado. "Só tentei combater uma possível corrupção. Deus sabe da verdade!", completou.

Luís Miranda e Luís Ricardo vão depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid nesta sexta-feira (25). Ele prometeu expor toda a verdade que envolve a situação da Covaxin.

Em entrevista ao Estadão nesta quarta-feira (23), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se irritou ao ser questionado sobre o contrato para aquisição do imunizante e disse que o governo brasileiro não comprou "uma dose sequer" da vacina, mas que se tratava de um acordo para a compra no futuro.

No entanto, uma resposta do próprio Ministério da Saúde a um ofício enviado pelo deputado federal Gustavo Fruet (PDT-PR) há cerca de um mês, prova o contrário.

No documento, a pasta confirma que foram compradas justamente as 20 milhões de doses do contrato sob suspeita de irregularidade.

O governo ainda contratou a Precisa Medicamentos por R$ 500 milhões, para intermediar a importação da vacina

