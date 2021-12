"Sempre se sabe as normas", diz Paulo Modesto sobre a Louos

Professor de direito administrativo na Universidade Federal da Bahia, o promotor Paulo Modesto usa a experiência em sala de aula para tentar explicar os problemas no sistema de planejamento urbano de Salvador. Autor da ação que questiona a constitucionalidade da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos), ele afirma, nesta entrevista, que quando normas são declaradas inconstitucionais, as anteriores voltam a ter efeito. E critica o processo de aprovação da lei: "Faltou discussão".

Qual é o grande problema na Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) de Salvador?

O grande problema da Louos e também do PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) foi a ausência de participação da sociedade e de estudos técnicos adequados na ocasião em que esses projetos foram encaminhados à Câmara. Há um déficit claro de discussão. Esses projetos foram debatidos em uma única noite. A Câmara dos Vereadores não analisa adequadamente as transformações que a cidade passa. E isso produz, ao contrário do que se deseja com o planejamento, um caos no sistema urbano da cidade de Salvador.

O problema está no conteúdo dos projetos ou na maneira como foram apresentados?

As duas coisas. Existe um problema no processo de aprovação das duas leis, mas existem também diversos problemas nos conteúdos, principalmente na mudança da Louos. Várias normas incorporadas no debate parlamentar estavam no projeto de PDDU que estava paralisado, o que é uma fraude em primeiro lugar e uma violação evidente do dever de realizar audiências públicas e das discussões fundamentadas destas normas. Por outro lado, os vereadores estavam apresentando projetos para alterar o funcionamento de órgãos municipais, quando esta modificação só pode acontecer por iniciativa do prefeito. E violação a normas básicas da Constituição Estadual. Depois, a Câmara também faz audiências, mas sem o projeto disponibilizado e a antecipação adequada.

O que em sua opinião explica a maneira como os projetos foram apresentados?

É difícil explicar porque não participei da gestação do projeto. Eu recebi uma denúncia de que houve precipitação, que a discussão foi muito precária e que havia violação de normas das constituições estadual e federal. Feita a minha análise, eu apresentei ao procurador-geral (Wellington César Lima e Silva), que submeteu ao Tribunal de Justiça (TJ) em 2012. Houve uma resposta rápida do TJ, suspendendo todas as normas que nós pedimos. O prefeito resistiu, fez um discurso escatológico.

O ex-prefeito?

Sim, João Henrique fez um discurso de terror, para assustar a população, e tudo aquilo que ele disse se mostrou falso. No final do ano ele insistiu em apresentar dois novos projetos com o mesmo conteúdo dos projetos originais, com os mesmos vícios. Não houve participação, discussão, foi aprovado em uma mesma sessão, sem debates sérios. Os vereadores da oposição não tiveram acesso ao texto legal que estava votando. Não posso indicar quais os interesses que levaram os projetos a serem apresentados daquela maneira, mas é possível deduzir.

No início deste ano houve um acordo entre a prefeitura e o Ministério Público para manter em vigor alguns pontos da legislação que está sendo questionada. O TJ parece não ter levado isso em conta na decisão da última semana. O que aconteceu?

Houve algo excelente, merecedor de elogios entre o Ministério Público e a prefeitura. O órgão de controle e o fiscalizado entraram em um acordo. Reconheceram conjuntamente a inconstitucionalidade dos dois projetos. A prefeitura suspendeu a apreciação de licenças baseadas na norma antes da decisão de inconstitucionalidade. Os dois órgãos definiram que algumas normas poderiam ter a declaração de inconstitucionalidade no futuro. Seria um prazo de transição até se fazer uma nova legislação. Não foi isso que o tribunal apreciou porque ele não poderia apreciar naquele momento. A legislação que disciplina a declaração de inconstitucionalidade diz que é depois da decisão final que o tribunal analisa se deve dar efeitos retroativos, imediatos ou para o futuro.

Mas o que se noticiou foi que a modulação foi apreciada e rejeitada.

O Ministério Público apresentou dois requerimentos. Isso está causando alguma confusão. Foi pedido um aditamento (ampliação da ação) e depois uma modulação. No pedido inicial, nós acrescentamos as leis do ano passado, para serem suspensas. E para sermos coerentes solicitamos que a liminar fosse parcial. O que aconteceu é que tanto o MP quanto o relator (o desembargador José Rotondano) fizeram referências a outra petição. No debate, alguns confundiram isso com a modulação. Portanto, o tribunal decidiu a suspensão total das duas leis, e o MP solicitou uma suspensão parcial. O pedido de modulação de efeitos não foi apreciado ainda. Esse pedido em conjunto é um exemplo extraordinário de formas de solucionar conflitos de maneira civilizada, mas que está sujeito à apreciação do TJ.

Quais são os próximos passos do Ministério Público neste caso?

Eu vou fazer recomendações ao procurador-geral, que decidirá. A minha sugestão técnica é que, tão logo a decisão seja publicada, entremos com embargos de declaração com efeito infringente, argumentando para o TJ que a decisão foi além do pedido. Com todo o respeito, entendemos que é necessário apresentar estudos técnicos maiores, e isso deve ser feito até a decisão final, mas neste momento o tribunal não poderia ter ido além do pedido do MP. A segunda recomendação é que façamos este pedido de forma conjunta com a prefeitura. Isso deixa claro que o acordo se mantém e que há perfeita sintonia entre nós de que a cidade precisa ter clareza nesta matéria.

Falando em política, por que a Câmara dos Vereadores não participou da discussão?

Primeiro porque a Câmara encerra o seu trabalho quando aprova a lei. O responsável pela execução das políticas de urbanismo da cidade é a prefeitura. Quem poderia negociar a questão da suspensão de licenciamentos é a prefeitura, não a Câmara. O segundo argumento é que a Câmara é um orgão plural, que decide a partir de diferentes interesses. Nós teríamos que votar cada artigo da lei? Então era melhor fazer logo uma nova lei. Era inviável.

O melhor caminho não seria esse, votar uma nova lei?

Claro que é, mas para que se respeite o processo participativo, precisa-se de um ano para fazer.

Por que é que não se pode esperar um ano?

Aí é que está. Nós podemos esperar, tanto que o MP pediu o aditamento e pediu um processo legislativo democrático. Nós já estamos há um ano e meio da ação. Se tivesse sido feito no governo João Henrique algo sério, não teríamos essa discussão. O que se reconhece é que, em alguns casos, há necessidades prementes de obras de mobilidade urbana e algumas preparatórias da Copa. Obras que poderiam desafogar o trânsito de Salvador. A prefeitura assumiu um ônus de reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei dela e suspendeu empreendimentos quando não havia inconstitucionalidade da lei.

Quais seriam as obras prioritárias?

Estão indicadas na petição. Obviamente são muito detalhadas e eu prefiro não entrar em detalhes sobre quais empreendimentos, mas tem dotação orçamentária aprovada. Para licitar, uma Linha Viva, por exemplo, é preciso segurança jurídica.

Falando em segurança jurídica, representantes do setor produtivo reclamam que o mercado imobiliário vive momento de indefinição. O senhor concorda?

Rigorosamente falando, insegurança jurídica não há. Quando você suspende normas ou declara inconstitucionais, as normas anteriores voltam a ter efeito. Então, sempre se sabe quais são as normas em vigor. Não há o problema de identificar. Pode não ser aquelas que se deseja, mas se sabe, sim, quais são. É o PDDU e a Louos anterior e as normas não suspensas em julho. Há obras ainda que não podem ser feitas? Sim, mas não é problema de segurança jurídica.

Existem empreendimentos iniciados com base na Louos declarada inconstitucional?

Não tenho conhecimento porque minha área no MP cuida apenas das ações diretas de inconstitucionalidades. Eu não cuido de empreendimento nenhum.

Caso existam, como ficam os empreendimentos?

O tribunal vai ter que decidir no momento da modulação. Primeiro, decide se modula ou não. Se não modular, se os efeitos serão retroativos. Aí será necessário verificar o estágio das construções. Eu duvido que diante da complexidade da matéria de urbanismo que não se tenha modulação. Por isso pregamos isso.

Há interesses contrários à solução deste problema?

Sempre é possível haver interesses. Alguém ganhando com o atraso? Talvez. Nós não temos interesse no atraso da discussão. O MP quer que a cidade tenha o planejamento urbano bem definido. Se há um interesse qualquer escuso, não é do MP e até onde temos conhecimento não é da prefeitura. Espero que, com o amadurecimento que a liminar deu, o tribunal possa rever para atender ao pedido do MP nos termos propostos e também que a Câmara entenda que apresentar sucessivos recursos só faz atrasar o processo e causar mais danos à cidade.

Essa posição da Câmara não poderia ser modificada caso ela tivesse sido chamada à mesa de negociação com a prefeitura e o Ministério Público?

A Câmara entrou até agora com oito recursos. Conseguimos derrubar todos, mas isso toma tempo. Se não houvesse todos esses recursos, a decisão teria sido tomada no ano passado. O tribunal tem sido célere. É necessário entender que o gestor de política urbana e o órgão de controle chegaram a um entendimento técnico adequado que precisa ser discutido. Ficar entrando com recursos para evitar a discussão não beneficia a cidade.

