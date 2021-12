Seminário do PT sobre educação não consegue encher auditório

Com mais de duas horas de atraso, começou por volta das 20h15 dessa sexta, 23, o seminário "Todo o PT pela Educação" com as presenças do ex-presidente Lula, o governador Rui Costa, a ministra da Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, vários deputados, vereadores e militantes petistas.

O evento foi realizado num dos salões do Hotel Fiesta, com capacidade para mil pessoas sentadas. No entanto, como o auditório não encheu, mesmo com a chegada de um grupo do MSTS - Movimento dos Sem-Teto, os organizadores resolveram retirar cerca de 100 cadeiras e deslocar a parede móvel do auditório, reduzindo o tamanho do local.

Mesmo assim, muitos assentos ficaram vazios. Sem falar com a imprensa, Lula chegou ao local acompanhado de Rui e se dirigiu à mesa do seminário. No caminho, abriu um sorriso e distribuiu abraços e apertos de mão aos militantes, procurando animar os companheiros.

No evento, o ex-presidente Lula disse que resolveu reciclar seu velho slogan para "nunca antes na historia desse Brasil alguém teve tanto interesse na educação como nós daqui para frente".

E alertou: "nós temos autoridade moral para isso. É esse cara que a elite chama de analfabeto é que vai passar para a história como o presidente que mais fez universidades no País".

Sem indicar para qual ministro da Fazenda da era-PT ele se referia, disse que sua primeira atitude "foi dizer ao ministro da fazenda: Não use a palavra gasto em educação, educação é investimento e a gente vai fazer a mudança nesse país".

Lula esteve no Piauí na quinta, 22, e nessa sexta, 23, na Bahia e elogiou as iniciativas da área de educação nos dois estados, criticando a "grande mídia" por só falar mal das escolas. "O que eu vi ontem e hoje, fizeram uma revolução na minha cabeça. A parte que eles não mostram é a parte que funciona, a parte que o professor e os alunos participam da escola", disse, incentivando os militantes a defender a educação pública do Brasil.

