Sem Rui e Leão, aliados criticam segurança em Cachoeira

Apesar de faltar às comemorações realizadas nesta quinta, 25, em Cachoeira - sede do governo baiano pelo oitavo ano seguido, no dia 25 de junho - o governador Rui Costa (PT) foi o destinatário de insatisfações expressadas por aliados, que reclamam de outro tipo de ausência do governo: na segurança pública.

Do mesmo partido do vice-governador João Leão, o prefeito de Cachoeira, Carlos Pereira (PP) disse lamentar a ausência de Rui na cidade, em seu primeiro ano como governador. O vice-governador também não apareceu, assim como o presidente da Assembleia, Marcelo Nilo (PDT). Coube ao secretário da Casa Civil, Bruno Dauster (ex-OAS) representar o governador.

O petista não foi à cidade do Recôncavo porque acompanhou, em Salvador, na madrugada de quinta, o nascimento de sua filha Malu.



"A ausência é justificada. A gente entende, mas lamenta. É um momento importante para nós, cachoeiranos, cobrarmos investimentos e atenção do governo em relação aos pleitos e necessidades do nosso município", afirmou Pereira, após participar do Te Deum, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Crise na segurança



Segundo o gestor, nos últimos quatro anos, Cachoeira passa por uma "crise na segurança", com o aumento do tráfico de drogas e do número de homicídios. O prefeito citou a implantação de universidades - a exemplo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) - como um fator que teria potencializado o crescimento do tráfico no município.

"Cachoeira é a cidade do Recôncavo com a vida noturna mais ativa, uma cidade turística, onde todo mês tem um evento. É preciso que o governo dê uma atenção maior", defendeu.

O prefeito reivindica a instalação de uma Companhia Independente de Polícia Militar na cidade (CIPM). Atualmente, Cachoeira é atendida pela 27ª CIPM (Cruz das Almas). Em discurso durante sessão solene na Câmara local, o vereador Júlio César (PRP), conhecido como Teta, fez coro.



"Peço que levem este recado ao governador. O povo da zona rural vive aterrorizado, com medo de sair às ruas. Isso tem acontecido não só em Cachoeira, mas em toda região", disse.

