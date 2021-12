Sem presença de Wagner, Rui desfila ao lado de secretários

Sem a companhia de tradicionais aliados, o governador Rui Costa (PT) caminhou no desfile do Dois de Julho cercado por secretários e blindado por um grupo vindo da Fundação Dr. Jesus - instituição comandada pelo deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PSC) que promete o tratamento de dependentes químicos.

Coube a este grupo, inclusive, a função de claque, com aplausos para o governador e cantos por quase todo o percurso, principalmente quando havia qualquer ensaio de vaia.

Em seu primeiro Dois de Julho como governador, Rui não teve a seu lado o padrinho político - o ex-governador Jaques Wagner, que chegava ontem ao Brasil de viagem feita aos Estados Unidos, acompanhando a presidente Dilma Rousseff.

Rui também não teve a companhia do seu vice, João Leão (PP), que tem evitado eventos públicos após o anúncio de que seria investigado na Operação Lava Jato, e de boa parte dos deputados federais aliados e dos senadores Otto Alencar (PSD) e Walter Pinheiro (PT), em função da extensa pauta de votação no Congresso durante a semana. Dos representantes baianos no Senado, a exceção foi Lídice da Mata (PSB), que participou da caminhada na ala governista. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo (PDT), por sua vez, participou apenas do hasteamento das bandeiras, logo no começo da manhã.

Emendas e Dilma

Sobre a atual relação com a Assembleia, Rui prometeu pagar no segundo semestre as emendas impositivas aos deputados estaduais. "Todos somos testemunhas das dificuldades orçamentárias e financeiras que o país e os estados vivem. Mas vamos cumprir, sim, as emendas", afirmou o chefe do Executivo estadual.

Ao falar sobre a última pesquisa de popularidade da presidente Dilma Rousseff - que apontou a petista com 9% de aprovação - Rui disse que a aliada "vai se recuperar". "Depois do volume morto, vem as chuvas e o reservatório vai encher de novo", completou, em referência ao fato de o ex-presidente Lula ter comentado que o governo tinha atingido o "volume morto".

