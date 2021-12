'Sem o PMDB, o PSBD não chega ao 2ª turno', afirma vice-líder do governo

Interlocutores do Planalto não dizem abertamente que estão negociando com o PSDB para realinhar as posições do partido com as da base do governo. Após o endurecimento do PMDB aos infiéis, com penalização àqueles parlamentares que votarem contra o Executivo, aliado ao fato das legendas do bloco chamado de “centrão” terem dado 100% de votos contra o relatório do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) pela admissibilidade denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) contra Michel Temer, a pressão é grande para que os tucanos, que possuem quatro ministérios, votem com a base.

O trunfo para o governo requisitar maior apoio do PSDB é a próxima eleição. O presidente Michel Temer não será candidato à reeleição e o PDMB não tem candidato para concorrer ao cargo. Um possível apoio aos tucanos na corrida eleitoral está em jogo, a depender de como atuará o partido em decisões importantes, como na denúncia contra Temer em plenário e também nas reformas.

De acordo com o vice-líder do PMDB, Darcísio Perondi (PMDB-RS), não há uma estratégia especial para convencer o PSDB, mas manda recado em relação ao apoio do partido na próxima corrida eleitoral.

“Vamos mostrar que essa base junta vai entregar o Brasil melhor em 2019. Essa é a primeira parte. A segunda parte, os deputados [do PSDB] que querem permanecer na base alertam os parlamentares novos que, sem o PMDB em 2018, o PSDB não avança. Não temos candidato. Michel não é. O PSDB tem dois ou três. Mas, só com o DEM, o PSDB pode não chegar nem ao segundo turno”, afirma Perondi.

A ideia do governo até o momento é manter os quatro ministros tucanos nos seus postos. Mas há muita pressão de aliados, especialmente dos partidos do centrão, para dar mais espaços aos partidos que fechem questão com o governo.

Nos bastidores, eles cobram de Temer a redução de cargos de legendas, como o PSDB, que têm parlamentares favoráveis à denúncia e ao desembarque da esplanada. Na avaliação de Perondi, a reclamação de outros partidos é normal e não afetará as relações dentro da base do governo.

“Os ministros do PSDB permanecerão. Estão ajudando o Brasil, assim como o partido. É normal, em um sistema semiparlamentarista em que nós vivemos, os partidos quererem ocupar mais espaços. Isso não ameaça em absoluto a base do Michel, pelo contrário, mostra que os partidos querem participar cada vez mais”. O vice-líder do governo informou que caberá ao presidente da República a administração de todas essas requisições. Perondi ressalta que Michel Temer tem todos os predicados para conseguir gerenciar esta situação.

“Ele é um mestre no diálogo, por isso o País avança. A economia está melhorando. Estamos saindo da recessão, a inflação está em queda livre, o preço da gasolina caindo, assim como dos alimentos. Há três meses temos saldo positivo no emprego, mais carteiras assinadas que fechadas. O deputado, quando retorna às suas bases eleitorais, percebe que os empresários entendem que devagar o Brasil está melhorando. Vamos continuar com o Michel. Isso repercute na mente do parlamentar”.

