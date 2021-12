Sem mobilizações na Bahia, CUT já aceita negociar

Enquanto em pelo menos três estados e o DF muitos se mobilizaram contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, levando milhares de pessoas às ruas, a Bahia não viu sequer resquícios de protestos a favor da petista.

A maior manifestação ocorreu em São Paulo, onde houve confronto com a polícia. De acordo com o presidente do PT-BA, Everaldo Anunciação, esse esvaziamento na Bahia deu-se porque as mobilizações "não são o eixo central desse momento".

Segundo ele, a principal trincheira usada pelos dilmistas "é a estratégia de convencimento no Senado". Apesar da justificativa do dirigente, o movimento sindical baiano também parece "afrouxar" a resistência contra o que os petistas têm chamado de "golpe".

Nesta quarta-feira, 31, o presidente da Central Única dos Trabalhadores da Bahia, Cedro Silva, admitia que os movimentos sociais podem sentar em uma mesa de negociação com o novo governo.

Isso aconteceria "somente para resguardar os interesses dos trabalhadores", pauta que o sindicalista classificou como "objetivo maior" da central.

Cedro informou que uma reunião vai avaliar, na quinta, 1º, em Salvador, os passos a serem seguidos diante do governo de Michel Temer. Ele mesmo, entretanto, avalia que o contato com o governo federal será necessário, embora conteste a legitimidade do impeachment.

"Precisamos acompanhar o cumprimento dos acordos e as negociações, defendendo os trabalhadores. O que sabemos é que não aceitaremos o retrocesso dos direitos conquistados", afirmou o líder sindical. "Se preciso, vamos voltar às ruas e continuar na luta", disse.

A declaração do presidente cutista caiu mal entre petistas. O educador Walter Takemoto, que representa o grupo Esquerda Unida na coordenação da Frente Brasil Popular, classificou como "absurda" a fala do sindicalista. "Nós não deixamos de lutar em nenhum momento e não vemos legitimidade no governo", disse ele.

Já o presidente do PT baiano, Everaldo Anunciação, afirmou que "o movimento sindical deve ficar atento para não cair no conto da carochinha". Para o dirigente, "é muito difícil" que o novo governo garanta a manutenção de direitos sociais.

Ele frisou, entretanto, que "o PT defende a autonomia do movimento sindical". "Eles não são correia de transmissão do partido, são autônomos", disse.

Lacrimogênio

Protestos ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Em São Paulo a manifestação foi reprimida pela Polícia Militar, que disparou bombas de efeito moral e usou gás lacrimogêneo, o que provocou tumulto e correria. Os manifestantes pretendiam chegar ao prédio da Fiesp.

No Rio, manifestantes contrários ao impeachment protestaram na Praça da Candelária e saíram em passeata até a Assembleia Legislativa. Já em Belo Horizonte, manifestantes fizeram ato cultural na noite desta quarta. O grupo reuni-use ao redor do monumento a Rômulo Paes. Não houve conflito com a polícia.

adblock ativo