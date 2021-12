Sem máscara, ministro da Educação encontra grupo de manifestantes pró-Bolsonaro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi ao encontro de pessoas que faziam manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro neste domingo, 14, em Brasília. Ele estava sem máscara. Um grupo de 30 manifestantes se reuniu no ato, realizado na Praça dos Três Poderes, contrariando determinação do governo do Distrito Federal. O protesto foi encerrado após acordo com a Polícia Militar, de acordo com informações do G1.

A Esplanada dos Ministérios está fechada neste domingo, por determinação do governador Ibaneis Rocha. O acesso a carros está proibido, mas é possível chegar na Praça a pé.

Os manifestantes estavam com faixas de apoio a Bolsonaro e ao Brasil. Alguns deles, assim como Weintraub, não usavam máscara, o que viola decreto do governo do DF. Também havia bandeiras dos Estados Unidos e de Israel.

Após deixar a Praça, o grupo seguiu para o Quartel-General do Exército, onde iniciou outro protesto.

