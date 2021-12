Sem faixa presidencial, Temer é vaiado e apoiado em desfile

O peemedebista Michel Temer participa do desfile militar de 7 de Setembro, que comemora a Independência do Brasil, sem faixa presidencial. Ele chegou ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, e seguiu em carro fechado, abrindo mão da tradição de usar o Rolls Royce da Presidência da República na revista da tropa.

O motivo da mudança não foi explicado, mas a alteração chamou a atenção dos internautas que estão acompanhando o desfile. Eles criticaram o peemedebista, que assumiu a Presidência da República há uma semana após impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Temer não usa a faixa presidencial porque sabe que não é dele! #ForaTemer #7deSetembro — Felipe Seghetto (@SeghettoLipe) 7 de setembro de 2016

O público presente em Brasília ficou dividido entre gritos de "Fora Temer"; "golpista" e "Fora, comunistas" e "Nossa bandeira jamais será vermelha".

Temer acompanha o desfile na tribuna de autoridades, onde também está o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski.

7 de Setembro

O desfile militar foi aberto por uma aeronave KC 390 da Força Aérea Brasileira (FAB). O grupamento militar do Programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa também participa do evento.

O ginástica olímpico Arthur Nory carrega o fogo simbólico no desfile em Brasília.

adblock ativo