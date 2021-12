Sem comprovação cientifica, Lorenzoni diz que insetos transmitem a Covid-19

Durante entrevista à Rádio Jovem Pan, na quinta-feira, 25, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, negou a eficácia do lockdown e afirmou que insetos poderiam ser considerados vetores do coronavírus. Segundo especialistas, a informação passada por Lorenzoni não procede.

"Muitos ainda insistem em uma ferramentas chamada lockdown que já está provado por várias experiências no mundo que ela é ineficiente. E por que ela é ineficiente? Alguém consegue impedir que nas áreas urbanas o passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, eles se locomovem? Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É obvio que não. E todos eles transportam o vírus. Não são contaminados pelo vírus, mas podem transportar o vírus. Podem, é uma possibilidade", disse o ministro.

Por ser um vírus respiratório, a Covid-19 necessita de gotículas do nariz ou da boca para que possa ocorrer a transmissão de um corpo infectado para outro saudável.

Na cidade de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, após a implementação do lockdown durante um mês, houve uma queda superior a 57% dos casos e redução em 39% na média semanal de mortes.

