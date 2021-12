Sem carro oficial, Cardozo usa bicicleta emprestada de Dilma

O ex-ministro da Justiça e da Advocacia-Geral da União (AGU) José Eduardo Cardozo foi integrado à equipe da presidente afastada Dilma Rousseff. Mas perdeu o direito a residência e a carro oficial. Com isso, Cardozo decidiu se locomover pela capital de bicicleta, de acordo com Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O detalhe é que a bicicleta usada por Cardozo é de Dilma, que emprestou a própria bike para o ex-ministro pedalar entre o flat onde está hospedado e o Palácio da Alvorada, onde ela despacha.

Desde o início, Cardozo tinha anunciado que caso a petista fosse afastada do cargo, ele continuaria participando da defesa dela. Dilma agora será julgada no prazo de até 180 dias no Senado. Caso o impeachment seja confirmado, Dilma é afastada definitivamente do cargo. Se for considerada inocente do crime de responsabilidade fiscal pelas pedaladas, Dilma volta ao cargo.

