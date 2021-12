Sem apoio da própria base, governo adia votações na AL-BA

Sem uma margem segura de votos favoráveis na base, a liderança do governo na Assembleia Legislativa esvaziou o plenário nesta terça-feira, 15, e adiou para esta quarta-feira, 16, a votação do projeto que prevê a divisão, entre os estados de origem e de destino, da arrecadação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) cobrado sobre mercadorias e serviços vendidos à distância.

Contra a aprovação do projeto, deputados da oposição e parte dos governistas afirmaram que um dos itens do texto prejudica as finanças dos municípios. Segundo os parlamentares, as prefeituras receberiam uma fatia menor do imposto, como consequência da proposta de redução da alíquota nas operações com gasolina, de 28% para 26%. A arrecadação referente aos dois pontos percentuais vai direto para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme o projeto.

Um dos integrantes da base governista que se manifestou abertamente contra a proposta foi o deputado Alex Lima (PTN). "Não posso votar contra qualquer projeto que vá contra os municípios", afirmou Alex, irmão do prefeito de Esplanada, Rodrigo de Dedé. Como o governo não tinha certeza de possuir a quantidade suficiente de votos necessários à aprovação, retirou a sua bancada, com a promessa de debater o projeto e tentar votá-lo amanhã.

Com isso, também foi adiada a votação do projeto que estabelece os consórcios inter federativos de saúde, com participação do Estado e municípios. Foram aprovados apenas dois projetos. Um dos textos, do Executivo, estabelece o quadro de cargos de provimento permanente para os professores das universidades estaduais. A outra matéria aprovada, do Judiciário, cria uma vara para delitos praticados por organizações criminosas.

A Assembleia também aprovou um requerimento de urgência para uma autorização de empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de US$ 400 milhões, embora o Tesouro Nacional tenha suspendido qualquer empréstimo de estados e municípios com entidades estrangeiras.

adblock ativo