Sem alarde, Assembleia aprova aumento da verba indenizatória

Ao aprovar na última terça-feira, 31, o reajuste de 18% na verba de gabinete dos deputados, a Assembleia Legislativa da Bahia aproveitou e, sem chamar a atenção, reajustou também o valor da verba indenizatória em 7,5%.



Com isso, a verba indenizatória - que serve para ressarcir os deputados em gastos com atividades ligadas ao exercício do mandato (leia mais ao lado) - passou de R$ 35,9 mil para R$ 38,6 mil. A resolução com os aumentos da verba de gabinete e indenizatória foi publicada nesta quinta-feira, 2, no Diário Oficial.



Com isso, haverá na Assembleia um custo adicional de cerca de R$ 2,04 milhões com a verba indenizatória. Some-se a isso os R$ 11 milhões adicionais com a verba de gabinete, usada pelos deputados para o pagamento de assessores.



Sem alarde



O presidente da Casa, deputado Marcelo Nilo (PDT), negou que tenha agido na surdina, embora as discussões na imprensa anteriores à votação tenham sido pautadas exclusivamente em cima da verba de gabinete. "A quem me perguntou, eu disse. É que a verba de gabinete sobe a cada quatro anos e a indenizatória, todo ano", afirmou Nilo



O presidente da AL-BA repetiu estar apenas "seguindo Brasília", ou seja, aplicando os mesmos reajustes aprovados na Camara Federal. Apesar dos reajustes, Nilo já declarou que a Casa só tem recursos para bancar os aumentos até agosto. Com isso, deve crescer a pressão dos deputados sobre o governador Rui Costa por uma ajuda do Executivo.



Única deputada a votar contra o aumento da verba de gabinete - o que lhe rendeu ser chamada de "demagógica" por colegas e até uma repreensão do líder da sua bancada - a petista Luiza Maia disse não ter percebido a aprovação conjunta.



"Foi um truque ou eu não observei quando o parecer foi lido. Mas a conversa lá era da verba de gabinete", declarou a petista, que afirmou ainda que não fará uso dos valores adicionais.

