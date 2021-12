Seis vereadores iniciam disputa pela direção da Câmara

A eleição para presidente da Câmara de Salvador ocorre apenas no dia 2 de janeiro, mas no cenário recém-saído das urnas as conversas e disputas por apoio político já tomam conta dos corredores da Casa. Seis vereadores já manifestaram interesse em concorrer ao cargo, todos da base do prefeito ACM Neto (DEM), que, pelo menos inicialmente, não deve interferir nas conversas.

Os representantes da oposição, por sua vez, vão se reunir na próxima segunda-feira para definir o posicionamento na eleição, com a possibilidade de lançar um candidato (leia mais ao lado). O processo deve ser afunilado até o dia 2 de janeiro, mas nos bastidores da Câmara a possibilidade de mais de uma candidatura dentro da base de Neto não é descartada.

Um dos postulantes é o atual presidente da Câmara, vereador Paulo Câmara (PSDB), que já tem dois mandatos na presidência da Casa. Apesar de ele negar que seja candidato, vereadores próximos ao presidente da Casa confirmaram que ele vai em busca da reeleição. "No momento oportuno, vou consultar o prefeito ACM Neto e os vereadores da Câmara, os reeleitos e os novos, para falar sobre o tema", afirmou o presidente do Legislativo municipal, que conquistou a maior votação entre os vereadores eleitos, com 18.432 votos.

Quem também teve o nome lançado foi o vereador Leo Prates (DEM), que também não confirma a candidatura. "Essa é uma fase muito inicial. Estou dialogando com os colegas, nem confirmo nem descarto a hipótese", disse ele. Nos bastidores da Câmara, no entanto, se diz que ele será candidato e tem como trunfo o fato de o DEM ter a maior bancada da Casa, com seis representantes.

O vereador Isnard Araújo (PHS), em contrapartida, confirmou que é candidato e já está em busca de apoio. Ele diz já ter os votos dos três vereadores do PRB, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Isnard é pastor. "Tenho boa relação com os companheiros, que conhecem meu caráter e minha conduta. Estou trabalhando com os colegas reeleitos e novos", contou.

Disputa

O atual líder do governo, vereador Joceval Rodrigues (PPS), é outro que confirmou o nome na disputa, defendendo uma "alternância" na presidência. "Me sinto motivado depois da experiência na liderança de governo. Alguns colegas acharam boa a novidade", afirmou.

Outros dois nomes que estão na disputa são os vereadores Tiago Correia (PSDB) e Geraldo Júnior (Solidariedade). A TARDE procurou os dois, mas eles não atenderam às ligações.

O Solidariedade tem apenas Geraldo como representante, o que pode ser um fator negativo para ele na disputa. Nos corredores da Câmara se diz que Tiago, que é do mesmo partido do presidente da Casa, luta por mais espaço e deseja retornar à gestão de Neto, em que era presidente da Limpurb.

