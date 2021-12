Seis prefeitos da RMS decidem manter as regras de isolamento social

Em reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 2, seis prefeitos da Região Metropolitana de Salvador (RMS) decidiram manter as regras de isolamento social para combater o novo coronavírus. Eles decidiram ainda que vão definir um protocolo único para reabertura gradual do comércio. O encontro, que teve a presença do secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, ocorreu no gabinete do prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (DEM).

Também estiveram na reunião os prefeitos Jailton Santana (Madre de Deus), Diógenes Tolentino (Simões Filho), Pitágoras Ibiapina (Candeias), Breno Moreira (São Sebastião do Passé) e Jussara Márcia (Dias D’Ávila).

Os gestores da RMS devem agora se reunir com o governador Rui Costa (PT) para discutir as estratégias de reabertura do comércio. Além disso, outra reunião foi marcada para o próximo dia 15 deste mês, ocasião na qual os prefeitos devem definir as estratégias para a volta do comércio.

“Ainda é precoce falar em reabertura, pois o que pretendemos é salvar vidas”, pontuou o prefeito Elinaldo Araújo, após o encontro. “A gente vai voltar a se reunir e reavaliar as condições sanitárias das cidades”, acrescentou ele.

Em Madre de Deus, onde há 211 casos de contaminados pela Covid -19, o prefeito Jailton Santana (PTB) afirmou que vai seguir as orientações da Sesab e manter o isolamento. “Vamos seguir o que pede o secretário Fábio Vilas-Boas e, no momento oportuno, definiremos este retorno”, afirmou.

Já prefeita de Dias D’ Ávila, Jussara Márcia (PT), disse que os prefeitos da região, que estiveram ausentes na reunião, deverão seguir o que determina as autoridades sanitárias do estado. “Todos vão cumprir as orientações passadas aqui, pois só assim vamos combater esse vírus”, assegurou.

