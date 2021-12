Segurança de Bolsonaro fica ferido após acidente em carro do comboio presidencial

Um acidente envolvendo um dos carros do comboio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na manhã desta quarta-feira, 1º, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, deixou um segurança ferido.

O carro acabou batendo no meio-fio, com o impacto o airbag foi acionado. O segurança foi encaminhado ao Hospital das Forças Armadas (HFA), segundo informações do G1. O estado da vítima não foi divulgado.

Em outro veículo, juntamente com os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Jair Bolsonaro desceu no local para verificar o ocorrido. "Só um ficou machucado, aparentemente nada grave, está sendo levado para o Hospital das Forças Armadas onde será atendido", declarou o general Heleno.

Ainda segundo o ministro do GSI, as circunstâncias do acidente serão investigadas. "O que eu disser agora eu estou me antecipando a uma investigação que ainda vai ocorrer", ponderou.

