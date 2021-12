SeEuFosseADilma lidera assuntos mais comentados no Twitter

O que você faria se fosse a presidenta Dilma Rousseff neste momento? Enquanto senadores debatem o prosseguimento do impeachment da presidenta, internautas publicam o que fariam se estivessem na pele de Dilma e a hashtag #SeEuFosseADilma está no topo dos assuntos mais citados no Twitter na noite desta quarta-feira, 11.

"#SeEuFosseADilma usava a melhor roupa, a melhor maquiagem e descia de salto porque essa foto vai entrar pra história pois pedirão perdão!", escreveu uma usuária do Twitter. "#SeEuFosseADilma pegava as casas do Minha Casa Minha Vida tudo de volta", postou outra usuária.

Os comentários vão desde dicas para Dilma relaxar, como assistir a um bom filme, a alfinetadas: "#SeEuFosseADilma saia logo dessa vida de presidente e gastaria de boa o dinheiro que eu já roubei dos brasileiros", escreveu um internauta. Há também brincadeiras com programas do governo: "#SeEuFosseADilma perdoava as dívidas do FIES [Fundo de Financiamento Estudantil] da galera."

Outras hashtags como #ByeDemocracyDay, #TchauQueridaDay, #ImpeachmentDay e #GolpeDay também tiveram destaque durante toda a quarta.

Internautas favoráveis ao processo de impeachemnt da presidente (Foto: Reprodução | Twitter)

