Secretários de Neto deixam cargos para disputar eleição

O prefeito ACM Neto (DEM) só vai decidir em julho quem será o vice na sua chapa à reeleição. Mas nesta quarta-feira, 1º, o Diário Oficial do Município já traz a exoneração dos cinco secretários que pleiteiam a indicação e a nomeação dos respectivos substitutos.

Deixam as pastas, atendendo o prazo de desincompatibilização previsto na Lei Eleitoral, os secretários Luiz Carreira (Casa Civil), Bruno Reis (Semps), Guilherme Bellintani (Smed), Silvio Pinheiro (Sucom) e João Roma (Chefe de Gabinete).

Para a Casa Civil, Neto efetivou o auditor fiscal do Estado, Moysés Andrade Jr., que já ocupava a subchefia da pasta desde janeiro de 2013. O mesmo ocorreu com o administrador de empresas, Luiz Antonio Galvão, então sub-chefe do Gabinete do Prefeito que, agora, é titular.

Funcionária de carreia da Petrobras, Ana Paula Matos é nova titular da Semps, onde ocupava o cargo de subsecretária. O auditor fiscal do estado, Sérgio Guanabara, assume a Sucom, onde foi chefe de gabinete e subsecretário.

Já a Secretaria da Educação será comandada pela pedagoga Joelice Braga, que exercia a função de diretora pedagógica em Salvador.

O coordenador-geral das Prefeituras-Bairro, Reinaldo Braga Filho, também deixará a gestão em meados de junho para disputar eleições em Xique-Xique. Será substituído por Júnior Magalhães, atual chefe do projeto Gabinete da Prefeitura em Ação.

