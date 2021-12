Secretário envia nude para grupo do WhatsApp de governador

O celular pessoal do secretário de Justiça do Distrito Federal, João Carlos Souto, foi utilizado para enviar foto sensualpara um grupo de WhatsApp. O governador Rodrigo Rollemberg, a primeira-dama Márcia Rollemberg, o vice-governador Renato Santana e presidentes das empresas públicas e chefes das outras 15 pastas do Executivo local participam do grupo.

O secretário de Justiça disse que não enviou as imagens. De acordo com ele, familiares têm acesso ao aparelho. "É um erro meu em ter deixado meu celular, em ter cedido", disse, classificando a situação como "desagradável" e "um mal-entendido". Ele não quis revelar quem enviou as fotos.

As imagens mostram uma mulher loira de bruços, apenas de calcinha, em cima de uma cama. O secretário, que é casado, disse que não conhece a jovem. O Governo do Distrito Federal não quis comentar o fato.

