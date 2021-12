Secretário do Paraná é cotado para assumir Ministério da Educação

O secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder, está sendo sondado pela equipe do Governo federal para assumir a gestão do Ministério da Educação. Existe uma expectativa de que o anúncio da nomeação seja feito ainda nesta terça-feira, 23.

De acordo com o G1, o nome do secretário está sendo apurado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que verifica a ficha dos candidatos para ingressar no governo.

Nesta última semana, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) anunciou a saída do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub da pasta. Weintraub está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após fala que ofensivas à Corte, e também, por declarações de supostos racismo contra a China

