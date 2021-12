Secretário de Neto entrega nova Louos a presidente da Câmara

O secretário de Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, entregou na manhã desta terça-feira, 21, o projeto da nova Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos) à Câmara Municipal. O presidente da Casa, o vereador Paulo Câmara, recebeu o documento em solenidade no Salão Nobre da Câmara, o que dá início à tramitação do projeto no Legislativo.

Os líderes do governo, o vereador Joceval Rodrigues (PPS), e da oposição, a vereadora Aladilce Souza (PC do B), acompanharam a entrega do documento.

A partir de agora, deverão ocorrer entre quatro e cinco audiências públicas pela Câmara para debater o projeto, que vai passar pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ); Finanças, Orçamento e Fiscalização; e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

