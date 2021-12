Secretário de Educação aponta melhorias na área e faz apelo a professores

Com o início do ano letivo, o secretário da Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, afirma que até o momento já foram feitas 750 mil matrículas na rede estadual. O titular da pasta diz ainda que novos professores e coordenadores pedagógicos foram contratados para reforçar a rede de ensino.

“O governador Rui Costa, há uns 15 dias, fez um chamamento de professores. Chamamos ainda cerca de 50 coordenadores pedagógicos. Nós podemos dizer que não temos na Bahia escola que não tenha esse profissional. Então, nós temos essa preocupação com o chamamento de professores qualificados para isso”, disse o secretário.

O secretário sinalizou que o governo estadual tem se preocupado em rever a atual situação e discutir melhorias, dando boas condições trabalhistas ao professor. Segundo Rodrigues, a Bahia é o segundo estado em que os professores possuem a melhor remuneração.

“A Bahia é o segundo estado no sentido da remuneração salarial de professores da rede estadual. Fica à frente o DF, mas o Distrito Federal a gente sabe que a União arca com as responsabilidades financeiras por conta de ser o Distrito Federal. Nós temos, na média, mais de 50% dos nossos professores com salário acima de R$ 8 mil”, afirmou o secretário.

Os professores da rede estadual se reuniram na última terça-feira, 18, e decidiram fazer uma paralisação pelo período de 48 horas. Questionado sobre o assunto, Rodrigues disse estranhar a interrupção das atividades na véspera do carnaval e afirmou que o governo sempre se preocupou com o diálogo. A categoria reivindica melhorias para os docentes da rede estadual de ensino.

“Quero fazer um apelo a todos os professores e anunciar que se tiver realmente acontecendo isso sem essa comunicação, sem essa combinação prévia, nós tomaremos as nossas providências. Nós estamos dialogando com o sindicato, então nós não fechamos as portas. Eu quero alertar a você para que nos ajude nessa participação efetiva, professor, diretor de escola, pai e mãe e colegiado para a gente poder melhorar os indicadores dos nossos estudantes. Não é justo a gente ausentar nas escolas num período desse mesmo em movimentação”, sinalizou o secretário.

