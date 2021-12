Secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto, Flávio Rocha, está com Covid-19

Um dos militares mais próximos de Jair Bolsonaro (sem partido), o almirante Flávio Rocha, titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto, foi diagnosticado com Covid-19. As informações são da coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

De acordo com assessoria, ele está em casa, onde cumpre isolamento social e passa bem. Recebe o chamado tratamento precoce, à base de hidroxicloroquina, sem comprovação científica de eficácia contra o novo coronavírus.

Na última semana, o vice-presidente, Hamilton Mourão, também foi infectado pelo novo coronavírus.

Rocha foi nomeado em 14 de fevereiro de 2020, dia em que Bolsonaro fez uma série de mudanças na SAE. O presidente demitiu, a pedido, o então chefe da pasta Bruno César Grossi de Souza.

adblock ativo