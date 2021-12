Secretário da Fazenda quer adiar reajuste de servidores

Preocupado com o efeito que o déficit da Previdência terá sobre os gastos com pessoal este ano, o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, defendeu na terça-feira, 10, um adiamento da discussão sobre o reajuste dos servidores e avisou que a "luz laranja já acendeu", ao reconhecer que o Estado corre o risco de ultrapassar limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

"Eu vejo com muita preocupação negociar um reajuste agora, sem ter o desdobramento do que vai acontecer no ano. Qualquer percentual dado ao servidor, a repercussão é de centenas de milhões", afirmou Vitório, ao apresentar o balanço do terceiro quadrimestre de 2014, na Assembleia Legislativa.

Representantes sindicais dos servidores reivindicam um reajuste linear, retroativo a janeiro, que pelo menos cubra a inflação, que fechou o ano passado em 6,41%. Segundo Vitório, porém, não adianta "fazer uma promessa de reajuste e depois não conseguir honrar os salários". O próprio secretário reconheceu, no entanto, que a sua posição não é "hegemônica" dentro do governo. Não há previsão para que o projeto de reajuste seja enviado à Assembleia.

Para explicar a preocupação com as despesas de pessoal, Vitório disse que o governo precisará aportar este ano R$ 2,450 bilhões para pagar aos aposentados e pensionistas, já que as fontes próprias da Previdência não são suficientes. "Esse aporte que a gente faz é considerado despesa de pessoal, então isso nos empurra para o limite constitucional", declarou.

No último ano, o Estado comprometeu 55,23% da Receita Corrente Líquida (RCL) com despesas de pessoal, acima do limite de alerta, de 54%. O limite máximo estabelecido pela RCL é de 57%. "Em situações de crise, a gente tem que apelar para a consciência das pessoas, botar as cartas na mesa e dizer 'vamos construir o caminho ou seremos parte do problema'", disse o secretário, ao pedir que a situação financeira seja informada aos sindicatos de forma clara.

De PST para Reda

O titular da Fazenda também demonstrou preocupação com a mudança de regime de professores estaduais, de Prestação de Serviço Temporário (PST) para Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

"O PST é despesa de custeio e o Reda é de pessoal, então isso também vai aumentar a despesa de pessoal. Só estou torcendo para (o impacto na folha) ser o menor possível", disse Vitório, que ainda aguarda números discutidos pelos secretários de Administração e Educação. De acordo com o governador Rui Costa, haverá concurso para contratação de professores até o final do ano.

Royalties

Entre os questionamentos feitos por deputados de oposição presentes à apresentação, o líder do bloco, Sandro Régis (DEM), perguntou se Vitório achava um "bom negócio" para o Estado vender ao Banco do Brasil parte dos direitos dos royalties do petróleo - cerca de R$ 769 milhões - por considerar que poderia ser gerada uma receita superior a R$ 1 bilhão, ao longo de cinco anos.

"Com relação ao deságio dos royalties, o gestor público não tem que achar. Tem que seguir a norma e justificar as suas ações. O senhor tem a liberdade parlamentar de achar. Fizemos operação dentro de todo rigor legal, o petróleo está um terço do preço (da época) e o risco da perda é do banco", disse Vitório, em um dos poucos momentos de embate durante o balanço.

A oposição também criticou os baixos percentuais de investimento, principalmente em áreas como a segurança pública, saúde e educação. Régis lembrou ainda os R$ 774 milhões em restos a pagar e o incremento das despesas de exercícios anteriores, que praticamente dobrou no último levantamento, atingindo R$ 974 milhões.

Vitório respondeu que já foram pagos 45% dos restos a pagar de 2014 e afirmou que a Bahia tem uma boa margem de endividamento, com uma relação de 0,40 entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida, o mais baixo patamar desde 2006. O secretário destacou que a Bahia foi um dos oito estados a fecharem 2014 com um resultado positivo, com superávit primário de R$ 1,13 bilhão.

