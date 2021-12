Secretário da Fazenda pede a Neto o "destrave" do metrô

O secretário estadual da Fazenda, Luiz Petitinga, disse, nesta quarta-feira, 31, que a Prefeitura de Salvador está emperrando o processo para a implantação do metrô na capital. Ele aproveitou para pedir ao prefeito eleito, ACM Neto (DEM), que destrave o processo quando assumir. As declarações foram feitas durante a apresentação do segundo balanço quadrimestral na Assembleia Legislativa.

"Gostaríamos de contar com o apoio do novo governo da capital para que destrave o processo do metrô, disponibilizando para o Estado informações sobre investimentos realizados. Contamos com isso, que seja encaminhado de forma exitosa e seja tocado. Assim, no prazo de três anos teremos o sistema operando dentro da configuração discutida", disse.

Ele afirmou que o governo esbarra em "problemas de ordem negociável" para o lançamento do edital de licitação para os tramos 2 da linha 1 e linha 2 do metrô. A linha 1 compreende Lapa-Rótula do Abacaxi e Rótula-Pirajá. E a linha 2 vai da Bonocô até Lauro de Freitas. O secretário disse esperar que nos próximos 60 dias (final do mandato do prefeito João Henrique e início do governo ACM Neto) os nós sejam desatados.

Licitação - O entrave estaria na demora da prefeitura em passar para o Estado documentos e equipamentos físicos. "A prefeitura é proprietária de todos os ativos ao longo das vias do metrô, pelas instalações do metrô. E como ela é proprietária disso, para o Estado liderar o processo, publicando edital, onde colocará em licitação toda a exploração e investimento de todo o sistema, terá que ter havido um ajuste entre a Prefeitura de Salvador e o governo".

Ele explica: "A prefeitura tem de colocar esses equipamentos, os investimentos já realizados à disposição do governo para que possa licitar", desabafou Petitinga, e concluiu: "Se não houver isso, não andamos para canto nenhum".

O argumento do secretário, ainda que técnico, pode ser lido como mais um round na briga entre governo do Estado e o prefeito João Henrique Carneiro (PP). A questão foi exacerbada durante a sucessão na capital, quando o PT criticou a atual administração. João, por sua vez, já afirmou em entrevista a este jornal que o Estado entravou a inauguração dos seis quilômetros do metrô.

Sem recursos - A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, esteve na Bahia em abril deste ano, quando, ao contrário do esperado, não liberou os R$ 33 milhões pedidos pelo município para concluir o que faltava nos seis quilômetros de metrô.

A reportagem de A TARDE entrou em contato com a Secretaria da Comunicação da Prefeitura de Salvador, mas até o fechamento desta edição não recebeu declaração sobre a questão.

