Secretário da Fazenda de Salvador deve deixar o cargo

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), afirmou nesta segunda, 1º, que ofertas de emprego em outros estados e questões familiares estão no centro das conversas que o secretário Mauro Ricardo tem mantido com ele, para definir se continua à frente da Fazenda municipal.

"Mauro tem convites para outros desafios, mas não é isso que pesa mais neste momento. Acho que as questões familiares pesam mais. A família dele é de São Paulo, e ele tem conversado e discutido com a família se permanece aqui ou não", afirmou o prefeito.

Há especulações na imprensa de que o governador reeleito do Paraná, Beto Richa (PSDB), quer levar Mauro para cuidar das finanças paranaenses. Procurado por meio da assessoria de imprensa da Sefaz municipal, o secretário não se pronunciou sobre o assunto.

Segundo Neto, ao vir para a capital baiana, Mauro Ricardo firmou com ele o compromisso de trabalhar na atual administração por até dois anos. "(Mauro) Podia ficar um ou dois anos. No final do ano passado, a gente entendeu e concluiu que o trabalho não estava finalizado e isso foi prorrogado por mais um ano, portanto que se encerra agora em 31 de dezembro", afirmou.

O prefeito elogiou Mauro, ao dizer que ele cumpriu a sua "missão administrativa". "Houve a redução da dívida da prefeitura, o equilíbrio das contas, Salvador se tornou ficha limpa no Cauc, avançamos muitíssimo na arrecadação", citou.

Reforma

Neto disse que a prefeitura concluiu o desenho da reforma administrativa, que provavelmente será enviada ainda esta semana à Câmara, em regime de urgência.

O prefeito, no entanto, não antecipou nada das mudanças. Apenas repetiu que a reforma não significará mais custos para os cofres públicos.

O democrata contou ainda que encaminhou na última sexta-feira para a Câmara o projeto que reduz o IPTU de terrenos já em 2015 e impõe travas à taxa de lixo, para limitar o reajuste ao IPCA.

"Se a gente não aprovar isso, a taxa de lixo vai crescer ano que vem", afirmou o prefeito.

