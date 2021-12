Secretariado de Bruno passa por novas definições; Fábio Mota deve assumir a Secult

A dança das cadeiras do secretariado do prefeito eleito Bruno Reis (DEM) segue em alta rotação. Como especulado anteriormente, algumas das secretarias se aproximam de uma definição com algumas mudanças na composição.

O secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Fábio Mota, anteriormente especulado para assumir a Secretaria de Educação (Smed), agora é o mais cotado para assumir a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). Mota, que já foi secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do governo federal na gestão de Dilma Rousseff, deve assumir a pasta atualmente comandada por Pablo Barrozo que deve deixar a gestão.

Com isso, a Smed, atualmente comandada por Bruno Barral, deve ir para as mãos do ex-prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira (PSDB). e a Semob deve ser assumida pelo atual superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, que por sua vez cederá seu atual cargo para o gestor da Semop, Marcus Passos.

