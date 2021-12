Se Rodrigo Maia está de um lado, eu estou do outro, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta segunda-feira, 28, para apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, que apoiará “a outra chapa”, que disputará a presidência da Câmara dos Deputados contra o bloco de Rodrigo Maia (DEM), representada pelo parlamentar Baleia Rossi (MDB-SP). As eleições para presidência da Câmara estão marcadas para 1 de fevereiro de 2021.

Até o momento, além de Baleia, apenas Arthur Lira (PP-AL), líder do centrão na Câmara, anunciou candidatura. Embora Bolsonaro já tenha demonstrado anteriormente apreço pelo candidato do PP, essa foi a primeira vez, ainda que indiretamente, que o presidente manifestou sua preferência.

“Temos eleições agora (na Câmara). Uma das chapas é o Rodrigo Maia e PT, PCdoB, PSOL. Tem uma outra chapa. Eu estou nessa outra chapa. Não vou nem discutir. Quem está do lado do PT, PCdoB, PSOL e Rodrigo Maia, eu estou do outro lado”, declarou o presidente.

Na conversa com apoiadores, Bolsonaro afirmou que pretende ver a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que instaura o voto impresso com a mudança na Presidência da Câmara. "Se aprovar vai ser voto impresso em 2022", disse.

