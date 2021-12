"Se o voto for eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa dos EUA", diz Bolsonaro

Um dia após a invasão do Congresso americano durante a sessão de certificação do resultado da eleição de novembro por apoiadores do presidente, e derrotado nas urnas durante a tentativa de reeleição, Donald Trump, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (Sem Partido), afirmou que evento semelhante acontecerá no país caso a votação ocorra de forma eletrônica.

"Qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos que votaram. Ninguém pode negar isso daí. Então, a falta desta confiança levou a este problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa”, afirmou o presidente.

Defensor da votação em cédulas de papel, Bolsonaro constantemente ataca a modalidade eletrônica das eleições no Brasil mesmo que nunca tenha apresentado provas para as "fraudes" que diz ter identificado.

"A fraude existe. Daí a imprensa vai falar ‘sem prova, ele diz que a fraude existe’. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18"

