‘Se não for Lula, haverá uma frustração no país’, diz Rui Costa

O governador Rui Costa (PT) disse, nesta terça-feira, 19, que caso o ex-presidente Lula seja impedido legalmente pela Justiça de disputar as eleições à presidência ano que vem, o PT pode apoiar candidato de outro partido. "Não necessariamente uma escolha... deve escolher alguém do PT. Pode não ser do PT. Todo mundo só fica pensando no nome do PT. Se ele [Lula] não puder ser candidato, o PT e o Lula podem escolher eventualmente um nome de outro partido".

A resposta foi dada ao ser indagado, em entrevista coletiva logo após balanço da gestão do exercício de 2017, sobre o possível impedimento de Lula e possibilidade de ascensão do nome ex-governador Jaques Wagner. O governador, contudo, não citou o nome do companheiro petista na resposta, e disse que torce para que Lula seja candidato. "Acho que haverá grande frustração no Brasil se ele [Lula] não for candidato".

A declaração do governador ganha força uma vez que Lula será julgado em janeiro e pode vir a ficar impedido de concorrer ao pleito do ano que vem. Entre os nomes aventados dentro do partido, estão Fernando Haddad e Jaques Wagner.

Wagner também é cotado como para disputar a vaga ao Senado na chapa de Rui. Perguntado se trabalha com a hipótese de o PT não ter outra vaga na chapa - PSD, PP e partidos aliados históricos disputam as vagas de Senado e vice - Rui disse que trabalha “com todas as hipóteses”, e terá de avaliar no momento de formar a chapa quais são as melhores opções no cenário estadual e nacional.

Reajuste a servidores

O governador evitou falar em reajuste linear aos servidores. "Eu tenho que fazer contas. O que der para fazer eu vou fazer. Um reajuste linear hoje que pegue o índice da inflação, estamos falando de R$ 1 bilhão. Se eu não fizer nada, nada no ano que vem, nada para funcionalismo, minha folha sobe R$ 200 milhões. O salário está congelado pra quem, cara pálida? Dois anos, 2016 e 2017 os gastos de pessoal subiram R$ 400 milhões. Só nesses dois itens, progressões e promoções automática e anuênio".

