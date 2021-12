Com 164.831 votos, Colbert Martins (MDB) derrotou o adversário Zé Neto (PT) e vai comandar por mais quatro anos a prefeitura de Feira de Santana. Após as eleições, o deputado federal petista fez pronunciamento na Câmara de Deputados sugerindo irregularidades no processo eleitoral na Princesa do Sertão.

Em resposta, Colbert afirmou, em entrevista na manhã desta quarta-feira, 9, no programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, que ele apoiou todos os vencidos após a eleição, mas que Zé Neto adotou postura de derrotado.

"Quando terminou a eleição, fiz questão publicamente de estender a minha mão aos vencidos, acho que esta é a conduta correta. A gente termina a eleição e a vida continua, mas me parece que o deputado Zé Neto não entendeu dessa forma e está se comportando como um derrotado", disse o prefeito reeleito.

O chefe do Executivo feirense ainda acrescentou: "A eleição terminou e foi decidida no voto. Eu respeitei, como ele também, a todas as regras e acho lastimável uma ação como aquela na Câmara dos Deputados".

"Se comportou como um derrotado", diz Colbert sobre pronunciamento de Zé Neto

Covid-19 e "apagão educacional"

Colbert destaca seu trabalho contra a pandemia do novo coronavírus e pontuou, durante a entrevista, que Feira de Santana é uma das cidades baianas com menor índice de mortalidade causada pela doença.

"Trabalhei fortemente na questão da Covid-19. Feira de Santana tem um dos índices mais baixos de mortalidade, o hospital de campanha está funcionando e este será nosso principal trabalho a partir do ano que vem, até quando as vacinas vierem e possam resolver a situação", salientou.

Sobre educação, Colbert lamenta que 2020 tenha sido um ano 'apagado' para o setor na cidade, mas que terá prioridade de investimento a partir do ano que vem. "Fico angustiado porque este ano foi um apagão educacional. Preciso fazer mais ainda do que apenas engajar na recuperação econômica de Feira de Santana", pontuou.

