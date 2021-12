“Se alguém é contra política, não pode concorrer”

Aos 36 anos de idade, após experiência como deputada estadual mais votada nesta legislatura no Rio Grande do Sul, com mais de 400 mil votos, e também outras duas passagens na Câmara dos Deputados – onde inclusive foi líder partidária e coordenadora da bancada –, a jornalista Manuela D’Ávila talvez tenha agora o maior desafio da carreira política: a chance de disputar a presidência da República (pelo PCdoB). Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Manuela aborda questões como o que levou o partido a lançar uma pré-candidatura após sete eleições consecutivas alinhado ao PT. Ela também fala sobre a “hipocrisia” no discurso daqueles que pleiteiam o posto mais importante do país, mas não se consideram políticos. Comenta, ainda, sobre o futuro programa político, sobretudo nas áreas econômica, social e da educação.

Quais razões levaram o PCdoB a lançar um candidato à presidência da República?

Essa é a terceira vez na nossa história que lançamos uma pré-candidatura. As outras duas vezes foram em 1930 e em 1945. Em 1989, na redemocratização, o nosso partido acreditou e nós julgamos que era correta a interpretação que existia uma liderança nova muito expressiva do Partido dos Trabalhadores, que era o Lula. A partir de então, nós estivemos em sete eleições consecutivas ao lado de Lula e depois do PT. Após o episódio do impeachment, avaliamos que foi encerrado um ciclo. Nesse novo ciclo, entendemos que é o momento de um partido como o nosso apresentar as suas principais bandeiras, as principais saídas para enfrentamento das crises que o Brasil vive, que são de natureza econômica, política e institucional. É o momento de nos apresentarmos com uma proposta que nos diferencie historicamente, que é a ideia da construção de uma frente ampla e popular, ou seja, a ideia de que é necessário unir o País, unir a nação para enfrentar essa crise.

Sua candidatura leva em conta o poder de exposição do partido e assim uma tentativa de torná-lo maior para não correr o risco de acabar, considerando a cláusula de barreira?

Na eleição de 2006, há mais de uma década, também havia sido aprovada a cláusula de barreira e nós não tivemos uma candidatura própria. Apoiamos o Lula na sua reeleição e depois levamos essa questão do tratamento desigual dos partidos ao Supremo Tribunal Federal e vencemos uma Adin, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Na verdade, esta circunstância não pauta o PCdoB. Basta ver que na redemocratização também. Todos sabiam que era o primeiro momento de exposição dos partidos e mesmo assim abrimos mão da candidatura para apoiar o Lula. É óbvio que as regras eleitorais sempre importam. Mas para um partido como o PCdoB seria incorreto acreditar que um partido como o nosso, diante de uma realidade tão desafiadora do Brasil, com 13 milhões de desempregados, com mais de 60 mil homicídios por ano, que nós lançaríamos uma candidatura pensando na cláusula de barreira. Estamos lançando a candidatura para tentar dialogar com a crise e com as saídas para ela.

Qual é a plataforma do partido no viés da sua candidatura?

O tema central da nossa candidatura é a retomada do crescimento econômico e a resistência a essa diminuição do Estado, dos direitos sociais e dos direitos individuais. As saídas de enfrentamento da crise no mundo têm se apresentado sempre com a ideia da diminuição do Estado, gerando inclusive o aumento do desemprego, e junto com essa redução do papel do Estado, inclusive na economia, a diminuição dos direitos individuais e dos sociais. Nós achamos que a saída da crise do Brasil é outra. Acreditamos que há a necessidade do País ser indutor da saída dessa crise a partir da retomada do desenvolvimento, a partir da retomada dos investimentos públicos com plano de obras de infraestrutura, mexendo em aspectos que são importantes para a indústria nacional. O Brasil tem uma desindustrialização muito veloz e permanente na última década.

Uma das frases que a senhora tem repetido em recentes declarações é a “retomada do desenvolvimento nacional”. De que maneira pretende concretizar este objetivo, especialmente se não tiver uma maioria no Congresso Nacional.

Como a eleição ainda nem aconteceu, não existe como saber quem terá maioria ou minoria no Congresso. O centro da construção da nossa candidatura é a ideia da unidade, de uma frente ampla e popular, como temos chamado. Acho que a maioria pode se construir a partir de um debate com a sociedade. É importante valorizar isso. O mundo tem mudado. Os congressos têm refletido muito mais aquilo que a população quer, a partir do diálogo, entre o Executivo, o Legislativo e a participação direta da população. Uma parte significativa de situações da economia não passam pelo Congresso, como é o tema da taxa de juros. Nós temos uma das taxas mais altas do mundo, que prejudica drasticamente a indústria nacional, ou seja, os nossos juros e o nosso câmbio, que são tidos como temas sagrados, não estão à serviço do povo brasileiro. Eles estão à serviço de outros interesses. Nós perdemos, por exemplo, a nossa mão de obra mais qualificada. Isto ocorre porque estamos perdendo os empregos de qualidade. A alteração que o Temer fez na TJLP muda drasticamente a nossa indústria de inovação. Isso, por exemplo, nem passaria pelo Congresso. Juros e câmbio nem passa pelo Congresso. Mas também achamos que o Congresso pode discutir, a partir da vontade popular, por exemplo, a reforma tributária progressiva. Mas isso tem que estar conectado com o plano de governo. No nosso, por exemplo, tem plano de obras, retomada dos investimentos públicos, queda de juros, câmbio, são todas ações do governo. Os referendos revogatórios da emenda 95, da TJLP e a Reforma Trabalhista, aí sim são construções mais políticas. Essa tua pergunta também demonstra a importância de nós reafirmamos a política como a construtora para saída da crise brasileira. Numa crise dessa envergadura, muitas vezes surgem alternativas que negam a política, como se fosse possível ser presidente do Brasil e não ser um político. É quase uma piada de mau gosto dizer “ah, eu vou concorrer à presidência, mas sou contra a política”. Se alguém é contra política, não pode concorrer à presidente, nem a governador nem à prefeito. Pode ser contra a forma como historicamente a política foi feita, mas é diferente uma coisa da outra.

A senhora, então, avalia que ser um outsider, como tem sido denominado àqueles que não são do mundo da política ou mesmo que dizem não serem políticos, é um discurso hipócrita?

Nada mais “insider” que alguém que se diz um outsider da política. É um formato antigo, um formato de marketing, digamos assim. Nada pode ser mais dessa política, que nós combatemos, do que as velhas estratégias de marketing, do que os candidatos que vestem a roupa que cabe bem à ocasião. Qualquer pessoa que pensa nos fatos chega à mesma conclusão: como alguém que diz que não é da política quer concorrer àquele cargo? Eleição é uma coisa da política. Fazer política é o que o Brasil precisa para sair da crise. Não precisamos agravar a crise.

O que significa fazer política?

Ouvir as pessoas. Dialogar. Construir esse termo que a gente usa, que é a frente ampla e popular. O que significa mesmo isso? É fazer política. Ouvir os cidadãos que estejam ou não nos partidos, aqueles que estiveram ou não nas manifestações, que estejam ou não nos sindicatos, os industriais, os economistas. É preciso ouvir neste País. Alguém que não quer fazer política tem que fazer outra coisa.

Quais são as suas impressões sobre o pacote de vendas de ativos estatais?

O governo Temer não tem uma visão sobre o Estado. É um governo que liquida o Estado para pagar contas. Não é sequer um governo que tenha um plano de privatizações que pudesse pensar em investimentos públicos. Mesmo quem defende privatizações, o que não é o nosso caso, não pode defender a venda do patrimônio para torrar o dinheiro para pagar contas. Defendemos que o Estado seja forte. Não há País desenvolvido no mundo sem Estado forte. Quero ver algum candidato, nas eleições, me dar um exemplo de País desenvolvido sem Estado forte. Qual é esse país? Os Estados Unidos? Eles são fortíssimos. A Inglaterra, o estado é fortíssimo. O Japão também. Se pode debater o tamanho do bem-estar social, ou seja, o quanto de políticas públicas estes Estados executam. Mas o Estado norte-americano é um dos maiores do mundo. Não existe desenvolvimento com Estado fraco. Não há registros na história em que o Estado fraco conseguiu se desenvolver.

Qual a sua avaliação sobre a previdência do País?

Nós somos contra esse projeto e temos muitas evidências que a previdência brasileira não é deficitária. Recentemente aconteceu uma CPI [Comissão Parlamentar de Inquérito] conduzida pelo senador Paulo Paim, PT-RS, que comprova isso com dados. Nós acreditamos nessas informações.

É preciso algum tipo de mudança na previdência?

Essa proposta de Temer foi desenhada a partir de dados que nós não concordamos. Acreditamos que ela seja uma saída artificial. Achamos que, em primeiro lugar, as matérias que tem grande relevância nacional precisam ser discutidas com a população. Não podem ser feitas no escuro como Temer tem feito. Todas as mudanças que ele tem feito jamais foram discutidas com a nossa população. A população não escolheu nas eleições o projeto que defendia a reforma trabalhista, privatizações, emenda constitucional do teto de gastos, mudança na TJLP e reforma da previdência. Isso precisa ser discutido.

Mas a senhora mexeria ou não?

É um debate que teríamos que fazer com a população. Dessa forma não. Hoje, não mexeria.

Quais serão as propostas para a educação no País, uma vez que os índices estão aquém do esperado?

Precisamos fazer um debate nacional. O Brasil precisa debater qual rumo dará para o seu ensino básico e médio. É um trabalho para o governo federal em conjunto com os governadores e prefeitos porque é uma responsabilidade compartilhada. Com relação às universidades, o nosso desempenho vinha crescendo. Os investimentos foram crescendo, tivemos uma ampliação extraordinária de ensino superior e técnico, nos últimos anos. Esse foi um investimento que democratizou o acesso à universidade, seja com ampliação de vagas nas públicas e na democratização do acesso das ofertas, seja com o Prouni e com o Fies, medidas que foram cortadas. O Brasil investe bastante dentro das suas universidades, dentro do que nós já conseguimos construir, no período anterior, nós também investimos bastante em ciência e tecnologia que, no Brasil, é algo muito vinculado às universidades. Se a indústria nacional volta a crescer, também a demanda por essa produção de conhecimento passa ser mais viva e dinâmica.

adblock ativo