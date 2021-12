Saúde afasta autores de críticas a Temer em site do governo

O Ministério da Saúde identificou dois trabalhadores terceirizados que publicaram críticas ao presidente Michel Temer (PMDB) no site da pasta. De acordo com o órgão, a dupla foi afastada de suas funções.

Eles teriam alterado a agenda do ministro Ricardo Barros com compromissos que faziam referência à "renúncia" de Temer e falando de reunião de "ministros da base aliada do golpe".

Foram modificados dois eventos na agenda. No primeiro, aparecia a mensagem: "19h. Renúncia do (vice) presidente da República #ForaTemer". Logo depois, outra: "18h00 Reunião com ministros e líderes da base aliada do GOLPE".

A mudança foi corrigida em seguida.

