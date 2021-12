Sarney será submetido a cateterismo na próxima terça-feira

O senador José Sarney (PMDB-AP) será submetido na terça-feira, 20, a um cateterismo coronário, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado.

De acordo com boletim médico do hospital, Sarney passou por exame de ecodoppler do coração, que apontou alteração de contratilidade da parede inferior. "Em decorrência deste achado, o paciente realizará cateterismo coronário na próxima terça-feira e permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sem previsão de alta", diz boletim médico, divulgado na noite dessa sexta-feira, 16.

O ex-presidente da República, de 83 anos, está internado desde o final do mês de julho. A primeira internação foi no Hospital UDI do Maranhão para tratamento de uma infecção pulmonar. Sarney recebeu alta médica no dia 31 e seguiu direto para São Paulo para fazer novos exames e se internou no Hospital Sírio-Libanês, onde está internado até hoje, com diagnóstico de dengue aguda e pneumonia bacteriana.

