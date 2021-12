Sarney recebe alta de hospital em São Luís

O senador José Sarney (PMDB-AP), 83 anos, recebeu alta no início da manhã de desta quarta-feira, 31, e já deixou o Hospital UDI, em São Luís, onde estava internado desde a madrugada de domingo, 28, tratando uma infecção pulmonar. A expectativa é que Sarney se submeta a novos exames em São Paulo.

A decisão de complementar o check up foi anunciada pela família do senador há dois dias em função dos recentes problemas de saúde. Este ano, ele internado em Brasília com dores no peito e já tinha apresentado alterações semelhantes no ano passado, quando foi encaminhado para um hospital em São Paulo.

O último boletim emitido pela equipe médica do Hospital UDI, no início da tarde de ontem (30), confirmava que o senador já apresentava melhora, respirando sem a necessidade de aparelhos e mantendo os sinais vitais estáveis. O cardiologista Carlos Gama, diretor do hospital e médico responsável pelo acompanhamento de Sarney informou que o tratamento foi baseado em antibióticos.

O senador esteve acompanhado durante todo o tempo pela esposa, Marly Sarney, e pelos três filhos - Roseana, Fernando e José Sarney Filho. O parlamentar foi internado na madrugada deste domingo, depois de passar mal no casamento de uma das netas, sentindo calafrios e febre. Os primeiros exames não acusaram problemas mais graves.

Sarney está há 60 anos na vida política, sendo deputado e senador por diversas vezes. Ele governou o estado do Maranhão em 1965 e foi presidente da República em 1985.

adblock ativo