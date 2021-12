Sarney promete ajudar Sérgio Machado em gravação divulgada

Uma reportagem publicada na tarde desta quarta-feira, 25, pelo site do jornal Folha de S.Paulo afirma que o ex-presidente e ex-senador José Sarney (PMDB-AP) prometeu ajudar o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado para evitar a transferência do caso que o investiga na Operação Lava Jato para o juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba (PR). Contudo a ajuda a ajuda seria "sem meter advogado no meio".

Segundo a reportagem, o diálogo foi gravado por Machado em março deste ano e que Sarney teria manifestado preocupação sobre eventual acordo de delação premiada a ser fechado pelo ex-presidente da Transpetro.

"Nós temos é que fazer o nosso negócio e ver como é que está o teu advogado, até onde eles estão falando com ele em delação premiada", disse Sarney, segundo o jornal. Em seguida, Machado teria respondido que havia insinuações, provavelmente da Procuradoria-Geral da República, sobre uma delação.

De acordo com o jornal, no diálogo, Sarney teria afirmado que concordava com a tentativa de impedir que o caso de Machado fosse enviado para a Justiça Federal em Curitiba.

"O tempo é a seu favor. Aquele negócio que você disse ontem é muito procedente. Não deixar você voltar para lá [Curitiba]", disse o ex-presidente.

"Mas nós temos é que conseguir isso [o pleito de Machado]. Sem meter advogado no meio", teria afirmado Sarney em outro momento.

Em nota, Sarney disse lamentar que "conversas privadas tornem-se públicas, pois podem ferir outras pessoas que nunca desejaríamos alcançar". O ex-presidente também disse que conhece o ex-senador Sérgio Machado "há muitos anos". "Fomos colegas no Senado Federal e tivemos uma relação de amizade, que continuou depois que deixei o Parlamento", afirmou.

O jornal informa, ainda, que Machado pediu que Sarney entrasse em contato com ele assim que estabelecesse horário e local para reunião entre eles e Renan.

"E o Romero (Senador Romero Jucá) também está aguardando, se o senhor achar conveniente", teria afirmado Machado. Sarney respondeu que não achava conveniente. "Não? O senhor dá o tom", respondeu Machado, segundo a reportagem.

