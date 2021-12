Sarney pode ter alta até a próxima semana, diz assessoria

O quadro de saúde do senador José Sarney (PMDB-AP) é estável e a expectativa é que ele receba alta até o final da próxima semana, informou no início da tarde desta sexta-feira, 2, a assessoria de imprensa do senador. Na noite desta quinta, 1º, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, após apresentar quadro de febre acompanhada de tremores.

O boletim médico do hospital informa que ele fez exames de imagem no cérebro, na face e no abdome e os resultados apontaram acúmulo de líquido no pulmão direito. Por essa razão, a equipe formada pelos médicos David Uip, Roberto Kalil e Carlos Gama optou pela transferência. A assessoria do senador destaca, no entanto, que a decisão de levá-lo à UTI diz respeito, sobretudo, à necessidade de preservar o paciente, pois ele estaria recebendo muitas visitas em São Paulo.

Sarney está internado no Sírio-Libanês, desde o dia 31 de julho. Ele chegou ao hospital, na capital paulista, vindo de São Luís (MA), onde estava internado no Hospital UDI para tratamento de uma infecção pulmonar. A assessoria informou ainda que a vinda a São Paulo foi um pedido da família para que ele pudesse aprofundar os exames, fazendo um check-up, mas que o quadro do político é bom. Há previsão de um novo boletim até o fim da tarde de hoje.

Político e escritor, o maranhense José Sarney está na vida pública há 60 anos. Ele foi governador do Maranhão, presidente do Senado e presidente da República de 1985 a 1990. Autor de diversos livros, Sarney é membro da Academia Brasileira de Letras.

adblock ativo