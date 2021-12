Sarney piora e vai para UTI do Sírio Libanês

O senador e ex-presidente da República, José Sarney (PMDB-AP) sofreu uma piora em seu quadro clínico e foi transferido, no início da noite da quinta-feira, 1, para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

De acordo com boletim médico divulgado às 22h45, Sarney, de 83 anos, apresentou quadro de febre acompanhado de tremores e foi submetido a exames laboratoriais e de imagem. Tomografias demonstraram que o senador teve derrame pleural bilateral, infiltrado interstical e nova opacificação da base do pulmão direito.

Sarney passou mal no casamento de uma das netas e foi internado na madrugada de domingo, 28, no UDI Hospital, em São Luís (MA), para tratar de uma infecção respiratória. Na última quarta-feira, ele recebeu alta e seguiu para São Paulo, para se consultar com o médico infectologista David Uip, mas foi novamente internado, desta vez no Hospital Sírio Libanês.

adblock ativo