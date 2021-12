Sarney diz que Lula se arrependeu da eleição de Dilma

O ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) afirmou em uma conversa gravada pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se arrependeu da escolha da presidente afastada Dilma Rousseff para sucedê-lo. A conversa foi gravada por Machado na casa de Sarney.

O ex-presidente da Transpetro, que gravou várias conversas com políticos do PMDB, teve acordo de delação premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No diálogo com Sarney, inédito, Machado e o ex-presidente falavam sobre a Dilma Rousseff e sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nome de Lula não é citado diretamente, mas, para os investigadores, fica claro que a conversa é sobre ele.

Segue o diálogo transcrito:

Sérgio Machado: "Agora, tudo por omissão da dona Dilma".

José Sarney: "Ele chorando. O que eu ia contar era isso. Ele me disse que o único arrependimento que ele tem é ter eleito a Dilma. Único erro que ele cometeu. Foi o mais grave de todos".

Mensalão

Em outra gravação publicada pela "Folha de S.Paulo" entre Machado e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) o assunto também foi o ex-presidente Lula.

Segundo o jornal, Renan Calheiros afirma que Lula não tinha sido processado no mensalão porque os pagamentos ao marqueteiro Duda Mendonça no exterior não foram investigados a fundo quando vieram a público:

Renan Calheiros: "Por que que o Lula saiu [não foi acusado no processo do mensalão]? Porque o Duda [Mendonça, marqueteiro] fez a delação - na época nem tinha [a lei]. O Duda fez a delação e disse que recebeu o dinheiro fora. E ninguém nunca investigou quem pagou, né? Este é que foi o segredo".

Duda Mendonça foi o marqueteiro da campanha de Lula em 2002. Ele acabou absolvido no julgamento do mensalão.

Na mesma conversa, também publicado pela "Folha", Renan e Machado se referem ao triplex e ao sítio que os investigadores afirmam que são de propriedade do ex-presidente. Lula nega ser o dono.

Machado: "...botou na real. Aí [inaudível] umas besteiras, como a Marisa diz, besteira. Ele tem 30 milhões em caixa. Como é que não comprou um apartamento, uma p*** [inaudível]. P***, umas m***, um sítio m***, um apartamento m***".

Além de fazer as gravações, Sérgio Machado já deu vários depoimentos aos investigadores da Operação Lava Jato, que estão agora analisando todas essas informações trazidas pelo ex-presidente da Transpetro. Machado teve o acordo de delação premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-presidente José Sarney e os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá podem ser chamados a dar explicações.

A assessoria de imprensa do Instituto Lula enviou uma nota em que diz que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já teve seu sigilos bancários e fiscais quebrados, analisados e divulgados e que cabe aos autores das frases e das gravações comentarem suas declarações privadas divulgadas ilegalmente.

A presidente afastada Dilma Rousseff disse que que não vai comentar as declarações de José Sarney e de Sérgio Machado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também não vai comentar.

Defesa

O advogado de José Sarney, Antônio Carlos de Almeida Castro, disse que o ex-presidente não vai responder sobre fragmentos do que está sendo vazado. E que pediu cópia da delação de Sérgio Machado ao STF para poder responder de forma contextualizada. Antonio Carlos de Almeida Castro também é advogado de Duda Mendonça. Sobre o cliente, disse que a afirmação de que Lula não foi processado no mensalão por causa da delação do publicitário não tem sentido.

Almeida Castro disse que Duda não protegeu ninguém, foi processado criminalmente no mensalão e absolvido pelo plenário do Supremo. A defesa do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado disse que ele não pode se manifestar porque a delação ainda está sob sigilo.

